Vì bất đồng giữa Mỹ và Trung Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) không thể đưa ra một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu để tập trung chống đại dịch COVID-19, đài RT cho hay.



Toàn bộ 15 thành viên (thường trực và không thường trực) của HĐBA LHQ đã cơ bản tán thành lời kêu gọi hôm 23-3 của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres về một lệnh ngừng bắn toàn cầu để thế giới tập trung đối phó với đại dịch COVID-19.

Ngày 7-5, các thành viên HĐBA đã nhận được dự thảo nghị quyết do Pháp và Tunisia soạn thảo.



Phiên hop HĐBA LHQ hôm 26-2 tại Trụ sở LHQ. Ảnh: AFP

Dự thảo viết về "nhu cầu cấp thiết phải hỗ trợ tất cả các quốc gia, cũng như tất cả các thực thể liên quan của LHQ bao gồm các tổ chức y tế chuyên biệt và các tổ chức quốc tế, khu vực và tiểu khu vực liên quan, phù hợp với nhiệm vụ tương ứng của các tổ chức này, để tăng cường điều phối và hỗ trợ trong cuộc chiến" chống COVID-19.



Dự thảo cũng hoan nghênh "tất cả các nỗ lực và biện pháp được Tổng Thư ký LHQ đề xuất liên quan đến việc ứng phó với các tác động tiềm tàng của đại dịch tại các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột, nhất là lời kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn cầu ngay lập tức".

Trong quá trình dự thảo được soạn, Mỹ và Trung Quốc - hai thành viên thường trực HĐBA LHQ đã tranh cãi với nhau về việc nhắc tên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong nghị quyết.

Trung Quốc kiên quyết phải nhắc đến vai trò của WHO và yêu cầu hỗ trợ WHO đối phó với đại dịch. Còn Mỹ chẳng những yêu cầu không được nhắc tên WHO mà còn muốn nghị quyết bổ sung lời kêu gọi về "minh bạch" thông tin dịch bệnh.

Dự thảo nghị quyết do Pháp và Tunisia soạn thảo đã sử dụng "ngôn ngữ mang tính thỏa hiệp" và không nhắc tên WHO.

Tuy nhiên, một người phát ngôn phái bộ Mỹ tại LHQ cho biết Washington vẫn muốn HĐBA "hoặc là tiếp tục xây dựng một nghị quyết chỉ giới hạn trong việc hỗ trợ cho một lệnh ngừng bắn, hoặc là một nghị quyết mở rộng đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhắc lại cam kết minh bạch và trách nhiệm của các quốc gia thành viên trong bối cảnh của dịch COVID-19".

Vị quan chức này cáo buộc Trung Quốc liên tục ngăn chặn sự thỏa hiệp có khả năng thúc đẩy sự tiến bộ của HĐBA. Bắc Kinh cũng bị cáo buộc tiếp tục "tăng cường đưa tin sai lệch về cách Trung Quốc ứng phó với sự bùng phát dịch COVID-19 ở TP Vũ Hán".

Tuy phản đối dự thảo nghị quyết lần này, phái bộ Mỹ tại LHQ sẽ tiếp tục thảo luận với các phái bộ khác trong HĐBA để thống nhất nghị quyết kêu gọi ngừng bắn sau cùng của LHQ.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ và Trung Quốc bất đồng với nhau về vấn đề liên quan tới WHO. Washington cáo buộc WHO bao che cho việc Bắc Kinh che giấu thông tin dịch bệnh và đổ lỗi WHO hành động chậm chạm trước đại dịch. Mỹ còn tạm dừng cung cấp ngân sách cho WHO.

Cả WHO và Trung Quốc đều phủ nhận các cáo buộc của Trụng Quốc.

Hiện nay, đại dịch COVID-19 đã lây lan ra 212 quốc gia và vùng lãnh thổ ở tất cả các châu lục và khu vực, bao gồm các khu vực vẫn chìm trong bất ổn và xung đột như Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ...

Tính đến 12 giờ 30 phút trưa 9-5, số người nhiễm COVID-19 trên toàn cầu là gần 4.014.500, trong đó hơn 276.250 người đã tử vong, theo chuyên trang thống kê Worldometer.

Dù phần lớn nguồn lực đã được tập trung để chống dịch, tình trạng bạo lực vẫn diễn ra ở một số nước như Syria, Nigeria, Cộng hòa Sát, Mozambique...