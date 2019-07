New York hỗn loạn vì sự cố mất điện nhiều giờ

Các nhà chức trách đang khẩn trương khôi phục điện cho quận Manhattan, thành phố New York sau khi sự cố mất điện đã đánh sập hoàn toàn các màn hình quảng cáo ở Quảng trường Thời đại. Khu vực nhà hát chìm trong bóng tối, thang máy mắc kẹt, xe điện ngầm trì trệ và hầu hết các doanh nghiệp không hoạt động, theo báo USA today.



Thành phố không bao giờ ngủ với tràn ngập ánh đèn bỗng chốc biến thành một khu phố ảm đạm dưới bóng chiều tà. Ảnh: TWITTER



Sở Cứu hỏa thành phố New York cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc "nổ máy biến thế tại đường West 64th và West End Avenue” vào 18 giờ 55 tối 13-7, làm ảnh hưởng đến hơn 44.000 khách hàng dọc theo một dãy nhà dài 30 khối từ Quảng trường Thời đại đến Đường 72 và Broadway.

Hệ thống đèn tín hiệu giao thông đã ngừng hoạt động. Điều này khiến người dân New York không thể di chuyển trong nhiều giờ. Cảnh sát và người dân đã phải tự điều tiết giao thông và huy động lực lượng tối đa để giải cứu những người đang bị mắc kẹt bên trong thang máy. Tại Trung tâm Rockefeller, đèn giao thông đã tắt. Một số tòa nhà ở Rockefeller Plaza có đèn sáng, một số khác thì tối.



Tất cả bảng hiệu quảng cáo ở Quảng trường thời đại đồng loạt tắt ngúm, trơ lại những màn hình led màu đen. Ảnh: AP

Cơ quan Giao thông Đô thị New York (MTA) cho biết họ đã nhận được báo cáo việc cúp điện đã làm tê liệt nhiều trạm tàu điện tại những địa điểm khác nhau. Đồng thời, họ đưa ra khuyến cáo người dân không nên đến các ga điện ngầm trong thời gian này.



Tất cả hoạt động ở khu vực quận Manhattan tê liệt, hệ thống đèn giao thông và tàu điện ngầm trì trệ. Ảnh: AP

Các quan chức của nhà cung cấp điện Con Edison sau đó đã đăng trên trang Twitter rằng họ đang làm hết sức để khôi phục điện cho khách hàng và doanh nghiệp chủ yếu ở khu vực Upper West Side thuộc quận Manhattan.

Thống đốc Andrew Cuomo cho biết trong một tuyên bố rằng mặc dù không có thương tích nào được báo cáo, nhưng thực tế là điều vừa xảy ra không thể chấp nhận được, và cho biết Bộ Dịch vụ Công cộng sẽ điều tra vụ việc này.



Đến khoảng 22 giờ ngày 13-7, điện bật sáng trở lại trong tiếng reo hò của người dân trên nhiều tuyến phố. Người dân New York ở khắp các khu vực cũng bắt đầu đăng tải hình ảnh đèn điện tắt ngúm xung quanh mình.

Theo Fox News, các trang mạng xã hội cũng tràn ngập thông tin về việc người dân đang tự điều hành giao thông tại nhiều tuyến đường trung tâm.

Sự trùng hợp kỳ lạ

Thật trùng hợp, vụ việc mất điện lần này xảy ra đúng 42 sự cố mất điện lịch sử xảy ra tại New York vào năm 1977, khiến hầu hết thành phố không có điện.

Vào khoảng 9 giờ 36 ngày 13-7-1977, cả thành phố New York chìm trong bóng tối. Sự cố này khiến xe lửa, sân bay và các trận đấu bóng chày phải ngừng lại. Theo New York Times, sự cố trên là do một cơn sét đánh gần nhà máy điện hạt nhân Indian Point Consolidated Edison ở Westchester County, cách phía Bắc Manhattan 36 dặm.



Sự việc tương tự xảy ra cách đây 42 năm từng gây thiệt hại của thành phố 300 triệu USD. Ảnh: AP

Một giờ sau đó, hệ thống điện toàn thành phố dừng hoạt động. Giao thông gần như đóng cửa, hàng trăm trận hỏa hoạn xảy ra suốt đêm. Đặc biệt tại Brooklyn còn xảy ra nạn đốt phá và cướp bóc.

Một năm sau đó, nghiên cứu quốc gia công bố tổng thiệt hại của vụ mất điện là 300 triệu USD .