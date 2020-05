Ngày 19-5, phía Nga lên án việc Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa rút Mỹ khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vì không hài lòng với cách tổ chức này phản ứng với đại dịch COVID-19.



“Vâng, đúng là có những cơ hội để cải thiện nó… và chúng tôi luôn sẵn sàng – như trước giờ - giữ một vai trò tích cực trong việc này. Tuy nhiên, chúng tôi phản đối việc phá vỡ mọi thứ vì mục tiêu chính trị hay địa chính trị của một nước. Ý tôi muốn nói đến Mỹ hay thậm chí một nhóm nước với sự lãnh đạo của Mỹ” – hãng tin Interfax dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

“Chúng tôi phản đối chính trị hóa mọi thứ liên quan đến việc lây lan COVID-19. WHO không thể trở thành một quả bóng để bị đánh qua đánh lại” – ông Ryabkov nói thêm.



Khử trùng một nhà ga xe lửa ở Moscow (Nga). Ảnh: THX

Ngày 18-5, Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi đến Tổng Giám đốc WHO - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus một bức thư đe dọa cắt tiền hỗ trợ vĩnh viễn và rời khỏi tổ chức này nếu WHO không “cải thiện” trong vòng 30 ngày.

Thời gian qua, ông Trump vẫn cáo buộc WHO kém cỏi trong lãnh đạo phản ứng toàn cầu với đại dịch và là “bù nhìn của Trung Quốc”. Ông Trump cũng cáo buộc Trung Quốc che đậy khi dịch bùng phát ở Vũ Hán cuối năm ngoái.

Trong ngày 19-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cáo buộc Mỹ cố tình đổ thừa sở dĩ Mỹ chống dịch thất bại là do lỗi của Trung Quốc. Ông Lập cũng lên án việc Mỹ rút hỗ trợ với WHO, cảnh báo thái độ của Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công tác chống dịch toàn cầu, đặc biệt đối với những nước có hệ thống y tế yếu, cần được WHO hỗ trợ.



Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: AFP

Phần mình, ngày 19-5, Tổng Giám đốc WHO Tedros tuyên bố ông sẽ vẫn lãnh đạo toàn cầu chiến đấu với đại dịch.

“Chúng tôi muốn sự giải trình hơn bất cứ ai. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang lại sự lãnh đạo chiến lược để hợp tác phản ứng toàn cầu”.

Ngày 19-5, 194 nước thành viên WHO - bao gồm cả Mỹ, Nga, Trung Quốc - đã thông qua nghị quyết kêu gọi mở một cuộc điều tra nhằm đánh giá “công bằng, độc lập và toàn diện” về phản ứng với đại dịch của toàn cầu và về các biện pháp mà WHO đã thực hiện.