Nga hối thúc người Kurd đàm phán với chính phủ Syria

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8-10 nói rằng Nga kêu gọi một cuộc đối thoại giữa người Kurd và chính phủ Syria nhằm giải quyết những vấn đề ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, theo hãng tin Sputnik.

“Chúng tôi đã liên lạc với đại diện của phía người Kurd và đại diện của chính phủ Syria, và khẳng định rằng chúng tôi đang khuyến khích họ khởi động một cuộc đối thoại nhằm giải quyết những vấn đề ở khu vực này của Syria, trong đó có những vấn đề đảm bảo an ninh ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Như trước đây, đây là cách duy nhất đạt được sự ổn định”, ông Lavrov nói.



Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria. Ảnh: REUTERS

Ông Lavrov cho hay trong cuộc điện đàm gần đây, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu khẳng định Ankara tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria.

“Chúng tôi nhiều lần nêu rõ lập trường của mình về những gì đang xảy ra ở đông bắc Syria, trong đó có khu vực biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Và quan điểm của chúng tôi là rõ ràng, dựa trên sự cần thiết phải giải quyết tất cả vấn đề ở khu vực này của Cộng hòa Ả Rập Syria thông qua đối thoại giữa chính phủ trung ương ở Damascus và các đại diện cộng đồng người Kurd sống ở lãnh thổ này”, ông Lavrov nói tại một buổi họp báo ngày 8-10.

Ông Lavrov lưu ý Moscow cam kết thúc đẩy đối thoại giữa người Kurd và Damascus, bởi Nga cho rằng đây là cách duy nhất đi tới ổn định.

Lập trường mơ hồ của Washington về Syria đã chứng tỏ nước này không có khả năng đàm phán, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối ngày 6-10 thông báo sẽ rút binh sĩ Mỹ khỏi đông bắc Syria và sẽ không ủng hộ, cũng không can thiệp vào chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, binh sĩ Mỹ làm nhiệm vụ hỗ trợ Lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã bắt đầu rút khỏi khu vực.

Gần đây, ông Erdogan nói rằng chiến dịch ở phía đông sông Euphrates, miền bắc Syria có thể được phát động trong vài ngày tới.

Trong một bài viết đăng trên tờ The Washington Post hôm 8-10, ông Fahrettin Altun, Giám đốc truyền thông của Tổng thống Erdogan, cho hay ông Erdogan và Tổng thống Trump đã nhất trí chuyển giao quyền lãnh đạo chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho Thổ Nhĩ Kỳ, đề nghị rằng các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Quân đội Syria Tự do (FSA) sẽ sớm băng qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Ông Altun đưa ra một lựa chọn cho các tay súng người Kurd còn hoạt động trong khu vực.

“Vẫn chưa chắc chắn liệu các chiến binh Các Đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) có đồng ý sự thay đổi trong giới lãnh đạo của chiến dịch hay không. Họ có hai lựa chọn: Nếu họ thực sự quan tâm đến cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), họ có thể đào thoát. Hoặc họ có thể tuân theo chỉ huy của họ, những người nói sẽ chiến đấu chống lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ - trong trường hợp này chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào ngoài việc ngăn họ phá vỡ các nỗ lực chống IS của chúng tôi”, ông Altun nói, theo The Washington Post.



Mỹ nói rõ nước này không ủng hộ chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở đông bắc Syria. Ảnh: REUTERS

Ông Altun không tiết lộ khung thời gian cụ thể về chiến dịch quân sự phát động ở đông bắc Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ xem lực lượng người Kurd là mối đe dọa cho an ninh quốc gia và nhiều lần dọa mở cuộc tấn công quân sự vào miền bắc Syria như một giải pháp buộc họ ra khỏi khu vực.

Hồi tháng 8, Washington và Ankara thông báo họ đã nhất trí thành lập một trung tâm tác chiến chung nhằm điều phối và quản lý việc thiết lập vùng an toàn ở đông bắc Syria.

Nếu vùng an toàn này được thành lập, YPG sẽ phải rút lực lượng và vũ khí khỏi khu vực.

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong một tuyên bố hôm 8-10 cho hay Ankara đã hoàn tất quá trình chuẩn bị cho chiến dịch quân sự ở đông bắc Syria. Tuyên bố này được phát đi ngay sau khi các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ phá hủy hai cây cầu tại chốt kiểm soát Samalka ở biên giới Syria và Iraq. Chốt kiểm soát Samalka do các đơn vị SDF gồm các chiến binh Ả Rập và người Kurd kiểm soát.

Chính quyền tự trị Đông và Bắc Syria – khu vực tự trị trên thực tế của người Kurd sẵn sàng tiến hành đàm phán với chính phủ Damascus khi chiến dịch của Thổ Nhĩ Kỳ sắp diễn ra, theo tuyên bố của quan chức hàng đầu SDF Badran Jiakurd.

Chính phủ Syria nhiều lần hối thúc người Kurd tham gia đối thoại và chỉ trích việc họ phụ thuộc vào lực lượng Mỹ đang hoạt động bất hợp pháp ở Syria.

Chỉ huy SDF cấp cao Mazloum Kobani Abdi nói với kênh NBC ngày 7-10 rằng các lực lượng do người Kurd dẫn đầu không loại trừ khả năng rút lại lập trường ủng hộ Mỹ của họ và chung tay với Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống cuộc tấn công quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria.