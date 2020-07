Tân Hoa Xã đưa tin, trong cuộc họp báo ngày 24-7, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov đã lên tiếng khẳng định Nga xem Trung Quốc là đối tác quan trọng và quan hệ hai nước là mối quan hệ đặc biệt.

Do vậy, Moscow sẽ không tham gia bất kỳ liên minh nào có lập trường chống lại Bắc Kinh.

"Mọi liên minh mà Nga tham gia đến nay đều tập trung cải thiện quan hệ hữu nghị với các nước khác và theo đuổi lợi ích chung" - ông Peskov nêu rõ.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cùng ngày chỉ trích bài phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 23-7 kêu gọi toàn thế giới cùng đứng lên phản đối Trung Quốc. Theo bà, lời kêu gọi này của Mỹ đang đặt Moscow vào tình thế khó xử, hãng thông tấn TASS cho biết.



Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc họp báo ngày 24-7. Ảnh: TASS

"Những phát ngôn của ông Pompeo là một nỗ lực quá ngây thơ nhằm làm phức tạp thêm quan hệ đối tác Nga - Trung và chia rẽ tình hữu nghị giữa hai nước. Những căng thẳng Washington gây ra trong quan hệ với Bắc Kinh không chỉ gây tổn hại cho Mỹ và Trung Quốc mà còn ảnh hưởng đến cục diện quốc tế nói chung" - bà Zakharova khẳng định.

Phát ngôn viên Zakharova cũng nhấn mạnh Moscow thời gian tới vẫn sẽ tiếp tục siết chặt quan hệ Nga - Trung, cho rằng đây là "nhân tố cơ bản cho ổn định và an ninh thế giới".