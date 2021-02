Nga cảnh báo các hệ thống phòng không vác vai của Ukraine có thể bị đánh cắp và cuối cùng, sẽ rơi vào tay các lực lượng khủng bố, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ông Konstantin Gavrilov, người dẫn đầu phái đoàn Nga tham gia Đàm phán về An ninh quân sự và kiểm soát vũ khí tại Vienna (Áo) chia sẻ quan ngại trên trong một cuộc họp của Diễn đàn Hợp tác an ninh của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) hôm 17-2.

Ông Gavrilov nghi ngờ trước những lời cam kết của Ukraine liên quan tới việc minh bạch thông tin các hợp đồng mua bán vũ khí thông thường. Ông Gavrilov lấy ví dụ về việc hồi năm 2015, chính quyền Kiev đã rút khỏi hiệp ước với Moscow về việc chia sẻ thông tin xuất-nhập khẩu các hệ thống phòng không vác vai tới một đối tác thứ ba.



Một súng phóng tên lửa phòng không vác vai thuộc dòng Igla. Ảnh: MILITARY REVIEW

Ông Gavrilov nhấn mạnh rằng Ukraine đang sở hữu một lượng đáng kể các hệ thống phòng không vác vai thuộc dòng Igla và dòng Strela. Trước đó, trong năm 2010 và 2012, Kiev đã bán nhiều lô vũ khí này cho các khách hàng ở Trung Đông.

“Với tính hình quân sự và chính trị không ổn định ở Ukraine, an ninh yếu kém tại các kho vũ khí và mức độ tham nhũng trong các quan chức, có nguy cơ các hệ thống phòng không vác vai có thể bị đánh cắp và sau đó rơi vào tay khủng bố” - ông Gavrilov cảnh báo.

Dựa vào lập luận này, ông Gavrilov kêu gọi Ukraine đảm báo mức độ minh bạch cần thiết liên quan tới các hợp đồng mua bán vũ khí, nhất là trong bối cảnh chiến sự vẫn kéo dài ở miền đông quốc gia Đông Âu này.

Igla và Strela là hai dòng tên lửa phòng không vác vai nổi tiếng được Liên Xô phát triển trong thời kỳ Chiến tranh lạnh. Là một quốc gia tách ra từ Liên Xô, Ukraine được thừa hưởng một lượng đáng kể các loại vũ khí này. Hiện nay, Ukraine còn khoảng 3.900 hệ thống Igla cùng 14.500 tên lửa tương thích, theo TASS.

Tháng 3-2014, truyền thông Nga từng đưa tin về việc hàng chục hệ thống phòng không vác vai 9K38 Igla bị đánh cắp khỏi các kho vũ khí của Ukraine với cáo buộc chính quyền lúc đó mới nắm quyền ở Kiev đã che giấu thông tin này.

Nhiều hệ thống phòng không Igla từ các nguồn không xác định được cho là đã nằm trong tay các lực lượng nổi dậy chống chính phủ Syria.