Nga sẵn sàng đối thoại với chính quyền Washington về cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Ngày 11-9, trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, ông Lavrov cho biết Moscow sẵn sàng đối thoại chân thành với Mỹ và các bên liên quan để làm rõ cáo buộc trên.

Ông Lavrov cũng nhấn mạnh mỗi bên phải nêu ra luận điểm của mình một cách rõ ràng để các bên đối thoại có thể hiểu rõ, từ đó tạo cơ sở cho việc đối thoại thẳng thắn.



Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngoại trưởng Lavrov cho biết Moscow đã nhiều lần đề nghị Washington nói chuyện về "những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ" rằng Nga can thiệp bầu cử ở Mỹ.

"Chúng tôi đã đề nghị khởi động lại các cuộc tham vấn về an ninh mạng. Chúng tôi đã đề nghị đưa ra một tuyên bố chính trị song phương chính thức của Nga và Mỹ, trong đó cả hai nước đều cam kết dứt khoát không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của bên còn lại", ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cho biết Nga đã duy trì các nỗ lực này trong nhiều năm qua nhưng Mỹ liên tục phớt lờ. Trong thời gian đó, Mỹ vẫn lớn tiếng yêu cầu Nga "dừng sự can thiệp bất hợp pháp" vào các vấn đề nội bộ của Washington.

Đồng thời, Nga cáo buộc chính Mỹ mới là nước can thiệp vào vấn đề nội bộ của Điện Kremlin, thậm chí là can thiệp công khai bằng cách thi hành một đạo luật về Ukraine.

Theo đó, Bộ Ngoại giao Mỹ bị cáo buộc mỗi năm đã chi 200 triệu USD trực tiếp cho các tổ chức phi chính phủ của Nga. Ông Lavrov nói rằng: "Nếu không phải can thiệp vào vấn đề nội bộ (của Nga - PV) thì tôi không biết đó là gì nữa".

Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đắc cử cuối năm 2016, các chính trị gia Mỹ liên tục cáo buộc Nga can thiệp bầu cử. Lời cáo buộc được lặp lại trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ngoài Nga, Trung Quốc, Iran và các quốc gia bị cho là thù địch với Washington cũng bị cáo buộc đang nỗ lực tác động để kết quả bầu cử ở Mỹ có lợi cho các nước này.

Trong cuộc điện đàm với ông Vương, ông Lavrov cũng nhắc đến cáo buộc của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien rằng Trung Quốc đang là nước tích cực can thiệp bầu cử ở Mỹ nhất.