Nga tố Mỹ chuẩn bị chiến dịch quân sự chống Venezuela

Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Nga (SVR), ông Sergey Naryshkin, ngày 25-4 cho biết Nga nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy Mỹ đang chuẩn bị chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela.

Cổng tin tức UrduPoint của Pakistan dẫn thông tin từ hãng Sputnik, phiên bản bằng tiếng Bồ Đào Nha phát hành ở Brazil, cho biết ông Naryshkin cũng nói thêm rằng thời gian sẽ trả lời liệu Mỹ có xúc tiến kế hoạch của mình hay không.

"Có những dấu hiệu như vậy, nhưng liệu kế hoạch sẽ được thực hiện hay không, thời gian sẽ trả lời", ông Naryshkin nói với các phóng viên ở Moscow.

Theo lãnh đạo SVR, hành động của phương Tây ở Venezuela là “yếm thế” và gây ra thảm họa nhân đạo ở khu vực lân cận Mỹ.



Ông Sergey Naryshkin. Ảnh: SPUTNIK

Trước đó vào ngày 15-4, Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cáo buộc Mỹ, cùng với Brazil và Colombia, đang chuẩn bị cho một cuộc can thiệp quân sự vào nước này.

"Cộng đồng quốc tế và các tổ chức bảo vệ tính hợp pháp trên toàn thế giới nên biết rằng một kế hoạch tội phạm đang được tạo lập nhằm thực hiện một cuộc tấn công quân sự vào Venezuela", hãng tin Tass dẫn lời bà Rodriguez tuyên bố.

"Giới chức Mỹ, Brazil và Colombia định phớt lờ nguyện vọng của người dân Venezuela và tiến hành can thiệp quân sự", nhân vật số hai của Venezuela nói thêm.

Nếu họ quyết định xúc tiến kế hoạch của mình, các quốc gia này "sẽ phạm tội ác chống lại loài người và sẽ phải chịu trách nhiệm ở tầm mức quốc tế", theo bà Rodriguez.

Căng thẳng chính trị ở Venezuela đã gia tăng kể từ ngày 23-1, khi lãnh đạo đối lập Juan Guaido tự xưng là tổng thống lâm thời của nước này do những tranh cãi liên quan đến việc tái đắc cử của Tổng thống Nicolas Maduro hồi năm ngoái.

Ông Maduro cáo buộc Washington tổ chức một cuộc đảo chính và tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố tất cả các lựa chọn cho những gì ông mô tả là "khôi phục nền dân chủ" ở Venezuela vẫn còn trên bàn, bao gồm cả sự can thiệp của quân đội.

Mỹ và một số quốc gia châu Âu và Mỹ La-tinh, bao gồm Brazil và Colombia, hậu thuẫn ông Guaido. Riêng chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã liên tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Venezuela nhằm ép ông Maduro phải từ chức.