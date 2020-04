Dựa theo thông báo của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), đa số các quốc gia đưa ra khuyến cáo giữ khoảng cách xã hội an toàn tối thiểu từ 1m-2m để tránh virus SARS-CoV-2 lây lan qua giọt bắn.

Tuy nhiên, ở một số nơi, người ta vẫn đi bộ, chạy bộ, đạp xe ở công viên hoặc trên đường phố. Lúc này, liệu khoảng cách như trên còn an toàn và hợp lý?

Ngày 8-4 tạp chí Medium đã đăng tải một bài báo ngắn bàn về việc giữ khoảng cách an toàn với người khác khi bạn đi ra đường.



Các chấm màu đỏ đại diện cho các hạt chứa giọt bắn lớn nhất, có nguy cơ gây bệnh lớn nhất. Ảnh: MEDIUM

Tạp chí dẫn kết quả nghiên cứu của Đại học Katholieke Leiteven (KU Leuven) ở Bỉ và Đại học Công nghệ Eindhoven (TU Eindhoven) của Hà Lan cho thấy khi đi bộ, chạy bộ hay đạp xe ngoài đường, bạn cần phải lưu ý đến vùng khí lưu chuyển phía sau người đang di chuyển phía trước.

Nếu lỡ có ai đó hắt hơi, ho hay hít thở thông thường, những giọt bắn có thể tồn tại trong không khí trong chốc lát. Khi bạn chạy phía sau họ, bạn có thể sẽ hít phải luồng không khí chứa những giọt bắn này và vô tình nhiễm bệnh.

Nghiên cứu hình ảnh mô phỏng cho thấy khi hai người chạy hoặc đi bộ cạnh nhau trong môi trường gió nhẹ, thì việc giữ khoảng cách dường như không có vấn đề vì các giọt bắn sẽ ở lại đằng sau cả hai người. Thế nhưng, khi hai người đang di chuyển ở trên cùng một đường thẳng, người ở phía sau sẽ đi qua vùng khí lưu chuyển của người trước, và nguy cơ lây nhiễm sẽ xảy ra. Nếu người đi phía sau đứng chếch so với người đi trước, thì nguy cơ này sẽ thấp hơn.



Ảnh mô phỏng từ nghiên cứu của 2 trường Đại học về khoảng cách an toàn khi chạy bộ. Ảnh: MEDIUM



Các nghiên cứu còn chỉ rõ, nếu người đi trước ho hay hắt hơi sẽ lan truyền giọt bắn với lực mạnh hơn so với người hít thở thông thường. Dựa trên hình ảnh mô phỏng, các chấm màu đỏ đại diện cho các hạt lớn nhất, nhưng cũng rơi xuống nhanh nhất. Nếu hít phải những hạt này, nguy cơ lây nhiễm virus sẽ cao nhất. Nếu bạn chạy qua vùng khí đó, những hạt này có thể sẽ bám vào quần áo bạn, giáo sư Bert Blocken của Đại học Công nghệ Eindhoven cho biết.

Từ những nghiên cứu trên, các nhà khoa học khuyên rằng khi đi bộ, khoảng cách an toàn khi 2 người di chuyển trên cùng một đường thẳng tối thiểu là từ 4m-5m. Khi chạy bộ, hoặc đạp xe chậm khoảng cách an toàn tối thiểu là 10m, và khi đạp xe nhanh khoảng cách tối thiểu để giữ an toàn là 20m. Ngoài ra, khi vượt xe, bạn nên đi ở làn đường khác và giữ một khoảng cách nhất định để tránh luồng khí lưu chuyển của người đi trước.

Có lẽ, cách tốt hơn là chỉ chạy một mình trên đường phố, hoặc ít nhất là chỉ chạy khi có thể giữ đủ khoảng cách an toàn với người khác.