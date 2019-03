Người dân New Zealand giao nộp súng sau vụ xả súng

Tính đến tối ngày 19-3, trên khắp cả nước, cảnh sát đã thu nhận ít nhất 37 khẩu súng được giao nộp tại các đồn cảnh sát.

Tờ The Guardian dẫn lời Bộ trưởng Tư pháp New Zealand Andrew Little cho biết Thủ tướng Ardern dự kiến trong tuần này sẽ công bố những thay đổi trong luật sở hữu súng, bao gồm cấm sử dụng súng trường bán tự động.

Bà Ardern khuyến khích người dân giao nộp súng cho cảnh sát và khuyên nếu ai đang có ý định mua súng hãy chờ đợi thêm vài ngày nữa sau khi có những thay đổi chắc chắn trong luật.

Cảnh sát New Zealand cũng kêu gọi và hoan nghênh những cá nhân giao nộp các loại vũ khí.





Twitter của ông John Hart: "Trên trang trại, súng rất hữu ích, nhưng sự tiện lợi của tôi có đáng so với tai hại nếu bị sử dụng sai mục đích". Ảnh: THE GUARDIAN

Ông John Hart, một người đàn ông sở hữu một trang trại nuôi bò và cừu rộng 20 hecta ở phía bắc thị trấn Masterton thuộc vùng Wellington, là một trong số những người tự nguyện giao nộp súng.

Ông cho biết đã giao nộp khẩu súng trường bán tự động của mình vào ngày 18-3 vừa qua. Dù súng rất hữu ích cho công việc nông trại, nhưng ông tự hỏi rằng sự tiện lợi của mình có đáng hay không khi mạng sống của nhiều người khác bị đe dọa.

Ông nói với The Guardian: “Việc tôi giao nộp súng cho cảnh sát chẳng thay đổi thế giới, nhưng nó là sự bắt đầu, đất nước chúng tôi một phần nào đó sẽ an toàn hơn trước”. Ông cũng rất ủng hộ việc sửa luật sở hữu súng tại nước này.



Fish and Game NZ, một tổ chức hỗ trợ săn bắn tại New Zealand, cũng ủng hộ việc cấm và mua bán lại các loại vũ khí bán tự động kiểu quân đội và nên giới hạn việc mua bán các loại tạp chí hướng dẫn người dân sửa đổi các loại súng bán chuyên nghiệp tự động thành vũ khí kiểu quân đội.



Một cảnh sát đang đặt hoa tưởng niệm những người đã thiệt mạng sau vụ xả súng. Ảnh: AFP

Cảnh sát cũng nhận được nhiều thắc mắc, yêu cầu từ người dân về những thông tin của việc sửa đổi luật sở hữu súng tại New Zealand bởi vì có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của họ.

Trong một diễn biến khác, sáng 20-3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Ardern đã đến thăm Trường Trung học Cashmere, nơi có hai học sinh người Syria tị nạn thiệt mạng cùng cha mình trong vụ xả súng.