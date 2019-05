Người dùng Trung Quốc kêu gọi tẩy chay điện thoại Apple

Trên Weibo, phiên bản Twitter của Trung Quốc, người dùng đã phản ứng lại đòn trừng phạt của Mỹ đối với Huawei bằng việc tẩy chay các sản phẩm của Apple.

“Tôi nghĩ Huawei là một thương hiệu tuyệt vời, và sẽ chặt trái táo thành tám mảnh”, một người dùng Weibo bình luận.



Các tài khoản tiếng Trung trên Twitter cũng phản ứng theo cách tương tự. Đối với cuộc chiến thương mại do Mỹ khởi xướng, Trung Quốc từ lâu đã thể hiện thái độ của mình: “Không sẵn sàng chiến đấu, nhưng không sợ đánh nhau”, một tài khoản viết.

Doanh thu điện thoại Huawei, Xiaomi- Trung Quốc 'đọ' Apple- Mỹ (PLO)- Thực tế, doanh thu nửa năm của Huawei cộng với doanh thu nửa năm của Xiaomi vẫn không bằng doanh thu một quý của Apple.

Trong một báo cáo khác, doanh số điện thoại thông minh của Huawei đã tăng gần 25% trong cùng kỳ, trang Buzzfeed trích dẫn.



Hơn 20 công ty Trung Quốc cũng đã thông báo trên mạng xã hội rằng họ sẽ tăng cường mua các sản phẩm khác của Huawei.

“Chúng tôi đã không lường trước mức độ giảm tốc kinh tế, đặc biệt là ở Trung Quốc”, CEO Tim Cook đã viết trong một lá thư gửi các nhà đầu tư vào tháng 1.





Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook (phải) nói chuyện với Giáo sư Qian Yingyi, trưởng khoa Kinh tế và Quản lý, Đại học Thanh Hoa tại Diễn đàn Phát triển Trung Quốc (CDF) lần thứ 18 tại Bắc Kinh vào ngày 18-3-2017. Ảnh: VCG