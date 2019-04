Người Mỹ giảm tín nhiệm ông Trump sau báo cáo Mueller

Số người dân Mỹ ủng hộ Tổng thống Donald Trump đã giảm ba điểm phần trăm xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2019 sau khi bản báo cáo của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller được công bố, theo một cuộc khảo sát ý kiến do Reuters/Ipsos thực hiện.



Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Ảnh: AP



Cuộc thăm dò được thực hiện vào chiều 17 đến sáng 18-4. Đây là cuộc khảo sát toàn quốc đầu tiên để đo lường phản ứng từ công chúng sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố bản báo cáo dài 448 trang của ông Mueller cho thấy nhiều lần ông Trump đã tìm cách can thiệp vào cuộc điều tra.



Theo cuộc thăm dò, 37% người trưởng thành ở Mỹ tán thành thành tích của ông Trump trong Nhà Trắng – tức là giảm so với mức 40% trong cuộc thăm dò tương tự hôm 15-4 và mức 43% trong cuộc thăm dò ngay sau khi Bộ trưởng Tư pháp William Barr công bố tóm tắt bản báo cáo hồi tháng 3.

Trong báo cáo của mình, ông Mueller nói rằng cuộc điều tra của ông không xác định rằng chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump có liên quan đến Nga. Tuy nhiên, các nhà điều tra đã tìm thấy nhiều hành vi của Tổng thống có khả năng gây ảnh hưởng quá mức đối với các cuộc điều tra thực thi pháp luật này.



Trong khi ông Mueller cuối cùng quyết định không truy tố ông Trump về tội cản trở công lý nhưng ông cũng không khẳng định rằng ông Trump vô tội.



Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến bằng tiếng Anh trên khắp nước Mỹ. Nó thu thập phản hồi từ 1.005 người lớn, bao gồm 924 người đã quen thuộc với báo cáo Mueller.



Cuộc thăm dò cho thấy 50% người Mỹ đồng ý rằng, ông Trump hoặc ai đó từ đội ngũ chiến dịch tranh cử của ông đã làm việc với Nga để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử năm 2016, và 58% đồng ý rằng tổng thống đã "tìm cách chấm dứt cuộc điều tra".



Cuộc khảo sát toàn quốc đầu tiên để đo lường phản ứng từ công chúng này có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử sắp tới của Tổng thống Trump. Ảnh: REUTERS



40% nói rằng họ nghĩ Trump nên bị luận tội, trong khi 42 % nói rằng không nên.



Các phản ứng thăm dò đã bị chia rẽ mạnh mẽ theo đảng phái, trong đó đảng Dân chủ chỉ trích Trump nhiều hơn so với các đảng Cộng hòa của ông.



Cuộc điều tra do công tố viên Mueller đã cáo buộc tổng cộng 34 người, trong đó có ba cựu nhân viên cấp cao trong chiến dịch tranh cử của ông Trum bao gồm cựu chủ tịch chiến dịch Paul Manafort, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Michael Flynn và luật sư Michael Cohen.

Cho đến nay, bản báo cáo dường như không thuyết phục được nhiều người thay đổi ý kiến của họ về hành vi của tổng thống trong một chiến dịch tranh cử, cho dù nhóm thân tín của ông Trump có tham gia cùng với đặc vụ Nga trong vụ này hay không.

Trong số những người được cho là theo dõi sát về báo cáo của ông Mueller, 70% nói rằng kết quả của báo cáo không thay đổi quan điểm của họ về việc Tổng thống Trump có liên quan với Nga trong cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2016.

Chỉ có 15% cho biết họ đã thay đổi quan điểm về tổng thống, và cho rằng ông "trong sạch". Tuy nhiên, đa số lại tin rằng nhiều khả năng ông Trump hoặc ai đó thân cận với ông đã vi phạm luật.

Về phía Nga luôn phủ nhận có sự can thiệp vào cuộc bầu cử này. Tổng thống Trump cũng khẳng định đội ngũ tranh cử của ông không có bất cứ sự liên hệ nào với giới chức Nga trước cuộc bầu cử năm 2016.

Trước đó vào ngày 18-4, Tổng chưởng lý Mỹ William Barr cho biết báo cáo Mueller không cho thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh chiến dịch của Trump thông đồng với Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.



Tổng chưởng lý Mỹ William Barr cho biết báo cáo Mueller không cho thấy bất kỳ bằng chứng nào chứng minh chiến dịch của Trump thông đồng với Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ảnh: REUTERS

Ông Barr cũng cho biết báo cáo của ông Mueller kết luận rằng Nga đã cố gắng gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở Mỹ, nhưng không có người Mỹ nào là một phần của những nỗ lực đó.

Một số nhà lập pháp Dân chủ, bao gồm Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerry Nadler, vẫn tuyên bố ông Trump cản trở công lý và Quốc hội hiện phải quyết định số phận của tổng thống.