Thời điểm nước Mỹ đang chìm vào dịch COVID-19 lúc này, không chỉ giấy vệ sinh hay các mặt hàng nhu yếu phẩm mới bị người ta lùng mua tích trữ, mà cả súng. Theo thông tin từ báo South China Morning Post, trong tháng qua các cửa hàng buôn bán súng ở Mỹ ghi nhận sự gia tăng đột biến việc mua sung, đạn.

Trang web bán lẻ đạn ammo.com cho biết doanh số bán tăng tới 276% vào ngày 10-3, thời điểm số ca nhiễm COVID-19 tăng cao ở Mỹ. Truyền thông địa phương ở Mỹ cũng đưa tin từng hàng dài người xếp hàng chờ mua súng bên ngoài các cửa hàng bán súng.

Đã có nhiều người gốc Á bị tấn công

Tại California và Washington - hai bang có dịch sớm nhất và nghiêm trọng ở Mỹ, trong số các khách hàng có những người Mỹ gốc Á lần đầu tìm mua súng để bảo vệ sự an toàn của mình trước lo ngại bị kỳ thị, khi nguồn xuất phát bệnh là từ TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc).

Có khoảng 6,9 triệu người Mỹ gốc Á ở bang California - chiếm 17% cư dân bang này. Có khoảng 607.000 người gốc Á ở bang Washington - chiếm 8,3% dân số bang này.

Đã có nhiều vụ tấn công người gốc Á ở các TP Los Angeles, San Francisco (bang California), New York (bang New York) và các TP khác khắp thế giới kể từ khi đại dịch bắt đầu. Và những kẻ tấn công đã đề cập đến dịch bệnh COVID-19 như một lý do.

Ngày 19-3, một liên minh các nhóm người Mỹ gốc Á ở California ra mắt một trang web để mọi người có thể báo tin về các vụ việc bạo lực liên quan đến COVID-19. Và chỉ trong vòng 24 giờ trang web này đã nhận hơn 40 thông báo.

TP Los Angeles là nơi ở của 1,5 triệu người Mỹ gốc Á, nhiều hơn bất kỳ TP nào ở Mỹ. Ông chủ David Liu của cửa hàng bán súng tên Arcadia Firearm & Safety ở thung lũng San Gabriel ở phía đông Los Angeles nói thời gian này ông mệt lử. Mấy tuần nay cửa hàng ông bận tới nỗi ông không có thời gian ăn ngủ.

“Tôi chỉ có một cửa hàng nhỏ và khách hàng thì chờ cả 2 giờ trước khi tôi mở cửa. Tôi mở cửa lúc 11 giờ sáng nhưng họ đã có mặt từ 9 giờ. Với các cửa hàng súng lớn thì khách phải chờ 4-6 tiếng. Và rồi có thể tới phiên bạn vào thì cửa hàng không còn gì để mua” - ông Liu nói.





Buôn bán súng đạn đang rất nhộn nhịp tại Mỹ thời dịch COVID-19. Ảnh: DPA



Ông Liu 54 tuổi, sinh ra ở Đài Loan, từng sống ở Hong Kong và qua Mỹ năm 15 tuổi. Ông cho biết khách hàng của ông chủ yếu là người gốc Á. Những tuần gần đây doanh thu của cửa hàng ông trung bình khoảng 10.000 USD/ngày, nhiều hơn các tháng khác trong nửa cuối năm 2019. Đà mua tăng dần từ năm tuần trước, khi đại dịch tăng mức căng thẳng.

“Trước, việc buôn bán của tôi chủ yếu dựa vào dân nhập cư từ Trung Quốc đại lục. Rồi một tuần trước, khi ông Trump (Tổng thống Mỹ) tuyên bố tình trạng khẩn cấp, thật sự mọi người đều sốc” - ông Liu nói.

Ông Liu ước tính “80%-90%” khách hàng mình thời gian gần đây là người mua súng lần đầu, trong đó ngày càng nhiều khách hàng người Mỹ gốc Nhật, Philippines và cả gốc Việt.

Khi thông tin về dịch COVID-19 bùng phát đầu tiên ở Trung Quốc, các khách hàng của ông “lo lắng về nguy cơ bị tấn công vì họ là người châu Á” - ông Liu cho biết.

Nhiều khách hàng đọc các thông tin về các vụ tấn công kỳ thị ở một số TP Mỹ, và rồi “họ đến mua súng vì sợ mình sẽ là mục tiêu kế tiếp” - theo ông Liu.

Không chỉ sợ bị đánh, còn sợ bị cướp

Ông Liu cũng nói bên cạnh lo cho an nguy bản thân, người Mỹ gốc Á còn lo rủi ro bị cướp, đặc biệt sau khi chính quyền Los Angeles thả hơn 600 tù nhân để giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong nhà tù.

Ông Liu kể ông từng trải nghiệm đợt bạo động ở Los Angeles năm 1992, bắt nguồn từ việc chính quyền tha bổng cho một số cảnh sát đánh đập một công nhân da màu tên Rodney King.

Nhiều khu vực TP bị phóng hỏa. Các cộng đồng người Mỹ gốc Á như khu phố Hàn phải co cụm tự vệ. Trong ba ngày liền, cảnh sát không hề có mặt ở khu phố Hàn dù tình trạng cướp bóc diễn ra báo động. Cư dân khu phố phải tự dùng súng và cả gậy đánh bóng chày đánh đuổi bọn cướp. Và các cơ sở làm ăn của cộng đồng người Mỹ gốc Hàn thiệt hại tới cả nửa tỉ USD khi cuộc bạo động kéo dài cả tuần qua đi.

Ông Liu lo ngại tình hình này có thể lặp lại lần nữa.

“Tất cả người đó đều không có việc làm. Và người không có thực phẩm và tiền bạc thì sẽ làm gì? Sẽ rất đáng sợ” - ông Liu bất an.

Các nhóm ủng hộ kiểm soát súng có thể sẽ nói chuyện mở rộng cấp phép sở hữu súng không làm nước Mỹ an toàn hơn, chuyện có vũ khí trong nhà càng dẫn tới nhiều vụ giết người, tự sát và tai nạn hơn. Nhưng ông Liu không đồng ý.

Người cha 54 tuổi này dạy ba con gái từ 20 đến 28 tuổi - bắn súng “ngay từ khi chúng sẵn sàng học” và dặn các con mang theo súng đầy đạn bên mình khi ngủ.

Bà Ruby Kim - một người Mỹ gốc Hàn 48 tuổi từ trước đã cân nhắc mua súng để tự vệ và giờ chuyện COVID-19 càng làm bà nghĩ nhiều hơn.

Ông David Chan nửa gốc Trung nửa gốc Nhật 41 tuổi mua một khẩu súng săn hơn 10 năm trước nhưng ít khi nào đụng tới. Giờ bất an vì dịch COVID-19, ông Chan quyết định lôi khẩu súng ra lau chùi, đi mua đạn nhưng không có. Chưa kể chính quyền cũng không còn ghi nhận giấy phép sở hữu súng của ông.

“Cửa hàng súng nói với tôi có rất nhiều người tìm mua chúng (đạn - PV). Chính quyền bang thậm chí không còn biết tôi có một khẩu súng” - ông Chan nói.

Ông Trump kêu gọi bảo vệ người Mỹ gốc Á

Có vẻ các thông tin việc người Mỹ gốc Á bị tấn công đã đến tai Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trên Twitter ngày 23-3, ông Trump nói người Mỹ gốc Á không phải chịu trách nhiệm gì về sự lây lan đại dịch COVID-19 và họ phải được bảo vệ.

"Điều rất quan trọng bây giờ là chúng ta phải bảo vệ cộng đồng người Mỹ gốc Á tại Mỹ cũng như trên toàn thế giới. Họ là những người tuyệt vời và sự lây lan virus không phải là lỗi của họ dưới bất kỳ hình thức hay cách thức nào. Họ vẫn đang hợp tác chặt chẽ với chúng ta để đẩy lùi đại dịch. Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại nó" - hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump viết trên Twitter.





Từ "corona" trong bản thông báo về dịch COVID-19 của Tổng thống Donald Trump đã được gạch và thay bằng chữ Chinese (thuộc về Trung Quốc). Ảnh: CNN

Trong cuộc họp với lực lượng đặc nhiệm chống COVID-19, khi được hỏi điều gì đã khiến xảy ra sự phân biệt với người Mỹ gốc Á, ông Trump cho rằng có lẽ do “có những lời nói không tốt với người Mỹ gốc Á trên đất nước chúng ta”. Theo ông Trump, có một bộ phận người Mỹ luôn cho mình là vĩ đại và đổ lỗi cho Trung Quốc.

Nhiều ngày trước ông Trump nói virus gây dịch COVID-19 là “virus Trung Quốc” nhưng ngày 20-3 ông có nói rằng dịch bùng phát từ Trung Quốc là điều không may.