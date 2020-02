Nhà hàng Việt ở Czech xin lỗi vì cấm khách Trung Quốc

Theo hãng tin AFP, nhà hàng nói trên có tên gọi Pho Original, hoạt động tại trung tâm thủ đô Prague của Cộng hòa Czech.

“Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nhà hàng sẽ tạm thời không chấp nhận khách hàng Trung Quốc”, theo một thông báo được dán lên cửa nhà hàng và một bức ảnh được đăng trên trang Facebook có tên The Prague Geezer hôm 4-2.

“Cảm ơn bạn đã thấu hiểu”, thông báo được viết bằng tiếng Anh, Czech và Trung Quốc cho thấy.



Ảnh chụp bài đăng có bức ảnh gây tranh cãi và lời xin lỗi của hàng. Ảnh chụp màn hình Facebook

Khi được AFP yêu cầu bình luận, một nhân viên giấu tên của nhà hàng Pho Original nói không biết tại sao lại có thông báo trên.

Theo truyền thông Cộng hòa Czech, thông báo đã được đưa ra trong vài giờ và không có khách Trung Quốc nào đến nhà hàng trong thời gian đó.

Bài đăng trên Facebook đã gây ra một loạt phản ứng tiêu cực.

“Phân biệt đối xử! Chúng tôi là con người, không phải virus. Hãy chấm dứt định kiến”, một cư dân Prague gốc Hoa tên Lin Cheng viết trên trang Facebook cá nhân.

Theo bình luận mới nhất trong bài đăng bức ảnh gây bức xúc trên trang Facebook có tên The Prague Geezer thì nhà hàng Pho Original đã xin lỗi vì đã đưa ra thông báo trên do “thiếu hiểu biết về bệnh” do virus Corona gây ra để sau cùng “lợi bất cập hại”.

“Chúng tôi đánh giá cao tất cả khách hàng của mình rất nhiều và chúng tôi hy vọng quý vị sẽ cho chúng tôi cơ hội làm cho mọi việc trở nên đúng đắn” - nhà hàng viết trong lời xin lỗi.