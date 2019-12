Nhà Trắng hoãn viện trợ Ukraine 90' sau cuộc gọi của ông Trump

Theo tài liệu mới được chính phủ Mỹ công bố, cho biết khoảng 90 phút sau khi Tổng thống Donald Trump nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy vào ngày 25-7, quan chức tại văn phòng ngân sách của Nhà Trắng đã ra lệnh đóng băng tài trợ quân sự cho Ukraine.

Cụ thể, tài liệu này cho thấy ông Mike Duffey, người làm việc dưới quyền Chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvane đã gửi một email hôm 25-7, chỉ 90 phút sau khi Tổng thống Trump có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine.



Theo một email nội bộ của quan chức phụ trách ngân sách gửi Lầu Năm Góc, Nhà Trắng đã hoãn viện trợ Ukraine 90 phút sau cuộc điện đàm Trump-Zelensky. Ảnh: AP

"Dựa vào hướng dẫn tôi mới nhận được và do kế hoạch của chính quyền nhằm rà soát viện trợ Ukraine, bao gồm Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine... hãy ngưng việc giải ngân tiền từ Bộ Quốc phòng, đợi chỉ đạo thêm. Do tính chất nhạy cảm của yêu cầu, tôi đề nghị các bạn giữ kín thông tin chỉ trong số những người cần thực thi điều này”, ông Mike Duffey viết trong bức thư vừa được công bố.

Cuộc gọi giữa ông Trump và ông Zelenskiy diễn ra từ 9 giờ 3 phút sáng đến 9 giờ 33 sáng, sau đó email của ông Duffey được gửi đi lúc 11 giờ 4 phút, sau cuộc gọi của ông Trump khoảng 91 phút.



Mặc dù một thông báo chính thức sẽ được gửi vào cuối ngày hôm đó, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy viện việc viện trợ Ukraine có liên quan đến cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelenskiy.



Nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo thiểu số Thượng viện đã đăng trên Twitter, nói rằng email này “càng cho chúng ta thêm lý do để cần ông Duffey và những người khác ra làm chứng trong phiên xử tại Thượng viện”.

"Nếu không có gì sai trái với việc hoãn khoản viện trợ này, tại sao Michael Duffey lại không muốn bất kỳ ai biết về việc ông ấy đang làm?", ông Schumer nhận định.



Cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Zelensky đang khiến ông Trump bị bao vây bởi bão luận tội. Ảnh: REUTERS

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Amy Klobuchar cũng đồng quan điểm với ông Schumer trong một tuyên bố trên CNN ngày 22-12 rằng: "Nếu Tổng thống vô tội và không đáng bị luận tội, tại sao ông ấy lại sợ những người này ra làm chứng?".

Văn phòng ngân sách Nhà Trắng sau đó đã bác bỏ việc cho rằng cuộc gọi của lãnh đạo hai nước có liên qua đến việc viện trợ, và nói rằng vụ việc này đã được công bố tại một cuộc họp công khai ngày 18-7.

Tổng thống Trump bị cáo buộc hoãn khoản viện trợ quân sự Ukraine 400 triệu USD nhằm buộc Kiev điều tra đối thủ chính trị của ông là cựu Phó Tổng thống Joe Biden - ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Tổng thống Trump bị Hạ viện luận tội ngày 18-12 với hai cáo buộc lạm dụng quyền lực và cản trở Quốc hội. Bất chấp những lời làm chứng của 17 quan chức trong cuộc điều tra này, Tổng thống Trump vẫn khẳng định ông vô tội và nói rằng cuộc điều tra luận tội của Hạ viện là một "nỗ lực đảo chính" và một "cuộc tấn công vào nước Mỹ".

Mặc dù Hạ viện đã thông qua việc luận tội Tổng thống Trump, nhưng cáo trạng chưa được chuyển lên Thượng viện để các thủ tục xét xử được tiến hành. Được biết, phe Dân chủ trong Hạ viện đang trì hoãn việc chuyển cáo trạng để thương lượng về thủ tục, cấu trúc của phiên xử, và yêu cầu gọi thêm các nhân chứng.

Tổng thống Trump sẽ đối mặt với một phiên tòa tại Thượng viện, có thể sẽ diễn ra vào tháng 1-2020.