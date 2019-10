Nhà Trắng kêu gọi hủy đăng ký 2 tờ báo lớn của Mỹ

Tuyên bố từ Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham hôm 24-10 cho biết: "Việc không gia hạn đăng ký hai tờ báo The New York Times và The Washington Post của tất cả các cơ quan liên bang sẽ là một khoản tiết kiệm chi phí đáng kể cho người nộp thuế, tới hàng trăm ngàn USD”.

Ngoài ra, theo các quan chức, các bản báo giấy của hai tờ báo trên cũng sẽ không được giao đến Nhà Trắng nữa.



Nhà Trắng kêu gọi cơ quan liên quan không đăng ký hai tờ bào New York Times và Washington Post. Ảnh: tư liệu Internet

Thông tin này được tờ The Wall Street Journal đăng tải sau các động thái của Tổng thống Donald Trump cho thấy Nhà Trắng sẽ "chấm dứt" các đăng ký hiện có của họ với hai tờ báo lớn trên.

Lý do được đưa ra là các báoThe New York Times và The Washington Post thường xuyên tập trung chỉ trích chính quyền của Tổng thống Trump thông qua việc ứng cử và chiếc ghế của ông ở Nhà Trắng.

"The New York Times là một tờ báo giả. Chúng ta thậm chí không muốn thấy nó xuất hiện ở Nhà Trắng nữa. Có lẽ chúng ta sẽ chấm dứt điều đó (đăng ký theo dõi) với The New York Times và cả tờ The Washington Post nữa", đài CNN dẫn lời ông Trump nói trên đài Fox News hôm 21-10 vừa qua.

"Họ là giả”, ông Trump nói thêm. "Bạn hãy xem The New York Times và hãy xem các bài báo mà họ làm, tất cả là vậy: đều sai cả”.



Ông Trump sẽ không còn là độc giả của hai tờ báo New York Times và Washington Post. Ảnh: The New York Times

Theo CNN, hiện vẫn không rõ có bao nhiêu lượt đăng ký của các cơ quan liên bang đến hai tờ báo trên. Số tiền chính phủ liên bang chi cho các việc đăng ký theo dõi này cũng không được công bố.

Tính đến thời điểm này, đại diện hai tờ The New York Times và The Washington Post chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên của Nhà Trắng.

Nhà Trắng vẫn là một khách hàng quan trọng của báo in nổi tiếng khác như The Wall Street Journal, USA Today, Financial Times và hàng loạt ấn phẩm báo khác được gửi đến đây hàng ngày.

Ông Trump không phải là tổng thống đầu tiên tẩy chay một tờ báo như vậy. Trước đây, trong thời kỳ đương nhiệm, Tổng thống John Kennedy đã hủy đăng ký theo dõi của Nhà Trắng đối với tờ New York Herald Tribune vì những thành kiến sai lệch. Tuy vậy, Nhà Trắng khi đó sau cùng cũng đã gia hạn trở lại việc đăng ký tờ báo trên, theo CNN.