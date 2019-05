Nhiều thành viên Dân Chủ ủng hộ luận tội ông Trump

Sau khi Công tố viên Robert S. Mueller chính thức lên tiếng về cuộc điều tra kéo dài 22 tháng của mình về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, số thành viên đảng Dân Chủ lên tiếng đòi luận tội tổng thống đương nhiệm Donald Trump bắt đầu gia tăng, báo The New York Times đưa tin.

Tuyên bố của ông Mueller hôm 29-5 nhắc lại kết luận điều tra của mình và từ chối làm rõ việc ông Trump có phạm tội hay không. Trong đó nhấn mạnh chính sách của Bộ Tư pháp không cho phép buộc tội một tổng thống đương nhiệm. "Vì vậy, buộc tội tổng thống không phải là một lựa chọn mà chúng tôi cân nhắc", báo cáo viết.

Ông Mueller cũng tuyên bố khép lại cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 và tuyên bố từ chức "để trở về cuộc sống cá nhân".

Được biết, trước bài phát biểu, chỉ có 7/23 ứng viên Đảng Dân chủ tán thành các thủ tục luận tội chống lại tổng thống Trump. Nhưng đến buổi chiều, con số đã là 10 và có thể sẽ còn tăng thêm.



Thượng nghị sĩ Cory Booker của bang New Jersey, Thị trưởng Pete Buttigieg của South Bend, Ind., Và Thượng nghị sĩ Kirsten Gillibrand của New York lần đầu tiên đưa ra quyết định rõ ràng về việc ủng hộ các thủ tục luận tội vào hôm 29-5.



Trước đó, Thượng nghị sĩ Kamala Harris của California và Elizabeth Warren của Massachusetts, Đại diện Seth Moulton của Massachusetts và Eric Swalwell của California, Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị Julián Castro, cựu Đại diện Beto O'Rourke của Texas và Thị trưởng Wayne Messam của Miramar, Fla. đã lên tiếng ủng hộ các thủ tục luận tội.

Thượng nghị sĩ Bernie Sanders ở Vermont cũng vậy, dù không chính thức bày tỏ quan điểm muốn luận tội ông Trump nhưng ông nói trên trang Twitter cá nhân rằng 'Nếu Ủy ban Tư pháp Hạ viện thấy cần thiết, "tôi sẽ ủng hộ quyết định của họ".

Tháng trước, ông Cory Booker, Thượng nghị sĩ Cory Booker của bang New Jersey nói rằng ông sẽ bảo lưu phán quyết cho đến khi Quốc hội nhận được một bản báo cáo đầy đủ. Tuy nhiên, sau những gì ông Mueller phát biểu hôm 29-5, ông nói rằng "Tuyên bố của Robert Mueller cho thấy rõ Quốc hội có nghĩa vụ pháp lý và đạo đức để bắt đầu các thủ tục luận tội ngay lập tức".



Tình hình bắt đầu thay đổi kể từ khi Bộ Tư pháp công bố phiên bản được báo cáo lại của ông Mueller. Tiếp sau đó, một nhóm nhỏ các ứng viên đảng Dân chủ bắt đầu kêu gọi luận tội Tổng thống Trump, dựa trên cơ sở rằng Quốc hội cần khẳng định quyền giám sát của cơ quan lập pháp đối với cơ quan hành pháp.

Hôm 22-5, Tổng thống Donald Trump đã đăng trên trang cá nhân, gọi các cuộc điều tra của hạ viện Mỹ do đảng Dân chủ khởi xướng là "quấy rối Tổng thống" và phàn nàn rằng tỷ lệ ủng hộ đối với ông đang bị ảnh hưởng.



"Nếu không có cuộc săn phù thủy phi pháp, tỷ lệ phiếu bầu của tôi, nhất là sau kết quả kinh tế 'tuyệt vời', sẽ ở mức 65%. Quá tồi tệ! Trò lừa bịp lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ", chủ nhân Nhà Trắng viết. Cụm từ "săn phù thủy" mang hàm ý cố tình bới lông tìm vết để bôi nhọ đối thủ.

Trump đã khước từ một số yêu cầu của đảng Dân chủ như đòi ông nộp hồ sơ thuế hay nghe lời khai của một cựu cố vấn Nhà Trắng, người từng cung cấp lời khai cho công tố viên đặc biệt trong cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Trước thái độ bất hợp tác của Nhà Trắng, đảng Dân chủ dường như đang ngày càng chia rẽ về việc có nên bắt đầu quá trình luận tội Tổng thống hay không.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho rằng nên tập trung vào nhiệm vụ giúp cho công chúng có thêm thông tin thông qua các cuộc điều tra của quốc hội thay vì chuyển hướng sang luận tội ông Trump khi mà kế hoạch này cầm chắc thất bại bởi đảng Cộng hòa đang kiểm soát thượng viện.

Tuy nhiên, sau những gì mà ông Mueller công bố hôm 29-5, phần lớn các ứng viên Dân chủ đã quyết định bày tỏ ủng hộ chủ trương luận tội.