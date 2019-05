‘Nóc nhà thế giới’ Everest: Quá tải và chết chóc

Những người leo núi đã thiệt mạng đến từ Ấn Độ, Mỹ, châu Âu và được nhận định là dày dạn kinh nghiệm. Trong đó có một hướng dẫn viên người Nepal, theo tờ The New York Times. Một trong số đó có thể kể đến ông Lawless, một giáo sư 39 tuổi, người Ireland, nghiên cứu về trí thông minh nhân tạo, được cho là đã chết vào ngày 16-5 sau khi rơi xuống từ độ cao hơn 487 m. Trước đó, ông đã nhắn tin cho vợ thông báo thành công chinh phục đỉnh Everest và đang trên đường về nhà. Theo trưởng đoàn thám hiểm, nguyên nhân tai nạn là do ông Lawless đã tự tháo dây an toàn. Ngoài ra còn có anh Thakar (28 tuổi), một người leo núi Ấn Độ, mất trong lúc ngủ ở trại cao nhất của đỉnh núi; ông Cash (54 tuổi) đã hoàn thành mục tiêu chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới của mỗi châu lục trước khi gục ngã ngày 22-5; bà Kulkarni (54 tuổi) từ Ấn Độ leo núi cùng chồng nhưng đã qua đời do mất năng lượng trong lúc leo xuống trại 4.