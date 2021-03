Các con lớn của Thống tướng Min Aung Hlaing và thêm sáu công ty có liên quan mật thiết với quân đội Myanmar là đối tượng tiếp theo bị Mỹ áp lệnh trừng phạt với lý do liên quan tới cuộc chính biến xảy ra tại quốc gia Đông Nam Á này hồi đầu tháng 2, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 10-3, Bộ Tài chính Mỹ thông báo hai người con lớn của ông Min Aung Hlaing là ông Aung Pyae Sone (37 tuổi) và bà Khin Thiri Thet Mon (40 tuổi) bị liệt vào danh sách các cá nhân và thực thể bị trừng phạt “liên quan tới Myanmar”.

Sáu công ty có liên quan mật thiết với quân đội Myanmar (đều có trụ sở tại cố đô Yangon) cũng bị liệt vào danh sách này, bao gồm một công ty dịch vụ y tế, một công ty hóa chất, một hãng truyền thông và làm phim, một công ty xây dựng, một nhà triển lãm và một hệ thống nhà hàng. Đây là những doanh nghiệp do ông Aung Pyae Sone hoặc bà Khin Thiri Thet Mon đồng sáng lập, giữ cổ phần hoặc tham gia quản lý.



Bà Khin Thiri Thet Mon (bên trái, áo đen) trong một sự kiện do hãng truyền thông 7th Sense (do bà này quản lý, cũng bị Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt) tổ chức hồi tháng 7-2019. Ảnh: MYANMAR NOW

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo Washington có thể áp đặt thêm nhiều lệnh trừng phạt nữa, đồng thời lên án việc chính quyền quân sự Myanmar bắt giữ những nhà lãnh đạo và quan chức thuộc chính quyền dân sự và việc ít nhất 53 người biểu tình đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình phản đối chính biến.

“Chúng tôi sẽ không ngần ngại có thêm những hành động chống lại những ai xúi giục bạo lực và đàn áp ý chí của người dân” - ông Blinken nói.

Việc nối dài danh sách trừng phạt là động thái mới nhất của chính quyền Washington với ý định gây áp lực buộc chính quyền quân sự Myanmar từ bỏ quyền lực và thả tự do cho Cố vấn Nhà nước Aung Sang Suu Kyi và các quan chức của quốc gia Đông Nam Á này, cũng như dừng những hành vi bị coi là đàn áp người biểu tình.

Ngày 1-2, bà Suu Kyi và nhiều lãnh đạo dân cử đã bị quân đội Myanmar bắt giữ. Đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) của bà Suu Kyi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử tháng 11-2020 nhưng các đảng đối lập cáo buộc gian lận bầu cử. Quân đội cáo buộc chính quyền dân sự đã làm ngơ trước những dấu hiệu gian lận.

Động thái này của quân đội Myanmar vấp phải phản ứng gay gắt từ một bộ phận lớn người dân Myanmar và cộng đồng quốc tế.