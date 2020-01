Đón giao thừa và năm mới luôn là một sự kiện vừa tràn đầy niềm vui vừa bộn bề căng thẳng của nước Mỹ với việc giữ an ninh, đặc biệt ở TP New York - nơi đã hứng vụ tấn công khủng bố khủng khiếp gần 2 thập niên trước.

Đón năm mới và thập niên mới, công tác giữ an ninh tại TP New York có điểm khác so với các năm trước.

Cụ thể, lễ đếm ngược và thả quả cầu pha lê chào đón thập niên mới tại Quảng trưởng Thời đại ở New York lúc 0 giờ ngày 1-1-2020 (tức 12 giờ trưa 1-1-2020, giờ Việt Nam) sẽ được các máy bay không người lái giám sát nghiêm ngặt. Đây là một trong những sáng kiến mới được Sở cảnh sát New York (NYPD) triển khai trong năm nay.

Cảnh sát New York được điều động đảm bảo an ninh cho khu vực Quảng trường Thời đại đêm 31-12. Ảnh: AFP

Thêm vào đó, tờ USA Today nói rằng hàng ngàn cảnh sát mặc thường phục và mặc đồng phục sẽ túc trực hàng giờ hướng dẫn, và đảm bảo an ninh cho du khách và người dân tại Quảng trường Thời đại đêm giao thừa.



Chính quyền cũng sẽ sử dụng các phương thức an ninh khác như chó đánh hơi bom, triển khai súng dài và các đơn vị chống khủng bố. Thêm nữa, các máy dò phóng xạ và niêm phong nắp hố ga cũng là các biện pháp bổ sung để đảm bảo an ninh.



Lần đầu tiên, NYPD triển khai máy bay không người lái giám sát an ninh cho buổi lễ đếm ngược mừng năm mới tại Quảng trường Thời đại. Ảnh: Sputnik

Phó ủy viên tình báo và chống khủng bố của NYPD, John Miller, nói rằng này sẽ giúp cảnh sát bảo đảm an ninh và “có nhiều cơ hội để bắt được thứ gì đó”.

“Quảng trường Thời đại có lẽ sẽ là nơi an toàn nhất trên Trái đất trong đêm giao thừa vì không ai có thể có bất kỳ hành động nào tại sự kiện này”, ông Miller nói.

“Ba lô, túi lớn, ô, máy bay cá nhân và đồ uống có cồn đều bị cấm và phòng tắm công cộng cũng sẽ không có sẵn”, Sputnik dẫn tuyên bố từ NYPD. “Bất cứ ai rời đi sau khi được kiểm tra sẽ không được phép quay trở lại sự kiện nữa”.



Bắt đầu từ sáng 31-12, Bắt đầu lúc 4 giờ sáng, xung vực xung quanh Quảng trường Thời đại đã được phong tỏa nhằm đảm bảo an ninh. Ảnh: REUTERS

Trước đó, năm 2018, các khách sạn quanh Quảng trường Thời đại đã được các nhân viên an ninh, thám tử theo dõi chặt chẽ dõi ngăn chặn các cuộc tấn công tương tự như nổ súng tấn công tại Las Vegas năm 2017.

Mặc dù việc sử dụng máy bay không người lái cũng từng được NYPD lên kế hoạch tại buổi lễ đón năm mới năm 2018 nhưng do điều kiện thời tiết bất thường đã khiến việc này không được triển khai, theo USA Today.

Còn vào đêm giao thừa chào đón năm mới 2020, dự báo thời tiết ở Quảng trường Thời đại dự kiến sẽ dịu hơn so với mọi năm. Cho nên đây được xem là điều kiện thuận lợi cho cả mọi người theo dõi màn trình diễn cũng như các nhân viên cảnh sát của NYPD làm nhiệm vụ dễ dàng hơn.