Nữ công chức Nga bị sa thải vì chụp ảnh gợi cảm

Một nữ công chức Nga sống ở thành phố Tyumen, đã bị sa thải vì tham gia vào cuộc thi ảnh trực tuyến mang tên “Bạn hẹn hò của năm” (Playmate of the Year) do tạp chí Playboy phiên bản tiếng Nga tổ chức, báo Sputnik đưa tin.



Anna Anufrieva vẫn thường đăng những bức ảnh gợi cảm lên trang cá nhân. Ảnh: INSTAGRAM



Anna Anufrieva, 27 tuổi, xác nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng cô không còn là một công chức nhà nước, nhưng từ chối đưa ra nguyên nhân vụ việc.



"Tôi đã quyết định rời đi. Thật là vô đạo đức khi bàn luận về vấn đề này. Tôi tôn trọng nơi làm việc cũ và sẽ không nói về việc này nữa” - cô chia sẻ.



Các nguồn tin từ chính quyền thành phố nói với truyền thông địa phương rằng Anufrieva đã bị yêu cầu nộp đơn xin nghỉ việc sau khi các bức ảnh khá gợi cảm của cô được đăng tải trên trang web chính thức của Playboy Russia, điều được cho là “thu hút sự chú ý một cách không lành mạnh”.

Trong hồ sơ dự thi của mình, Anufrieva nói rằng cô quan tâm đến âm nhạc, thích đọc sách, mê thể thao, lịch sử và phim ảnh. Cô cũng khẳng định rằng cô mơ ước được chuyển đến châu Âu.