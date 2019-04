Ông Assad: Khủng hoảng Venezuela tương tự nội chiến Syria

Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza rằng cuộc chiến ở Syria có nhiều điểm tương đồng với cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela khi các thế lực bên ngoài đều tìm cách can thiệp vào các vấn đề nội bộ và làm suy yếu chủ quyền của nước khác, theo hãng tin RT.



Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza (trái) và Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh: AFP

“Những gì đang xảy ra tại Venezuela tương tự với những diễn biến tại Syria”, truyền thông Nga ngày 4-4 dẫn lời Tổng thống al-Assad nói với Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Jorge Arreaza trong chuyến thăm tới thủ đô Damascus, Syria. Ông Arreaza đang có chuyến công du tới một số quốc gia trong khu vực, gồm Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon.



Ông Assad cho rằng những thế lực bên ngoài can thiệp vào hai cuộc khủng hoảng đều tìm cách “chiếm quyền lãnh đạo” đối với chủ quyền của Venezuela và Syria.

Tổng thống Assad chỉ trích “sự can thiệp trắng trợn” do Mỹ dẫn đầu vào công việc nội bộ của Venezuela. Ông Assad nói rằng các lệnh trừng phạt và cấm vận đã trở thành hình mẫu điển hình của Mỹ nhằm gây sức ép “với bất kỳ ai không nghe theo chính sách của họ”.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ sau làn sóng cách mạng Mùa xuân Ả Rập năm 2011 đã khơi mào cho một cuộc nội chiến Syria kéo dài đến tận ngày nay. Biểu tình bùng nổ ở một vài thành phố lớn, đòi Tổng thống al-Assad từ chức. Một số nhóm chống chính phủ đã cầm vũ khí chiến đấu và bạo lực nhanh chóng leo thang, từ đó Syria rơi vào khủng hoảng.

Hầu hết các nước phương Tây đã tuyên bố ủng hộ các nhóm chống ông Assad, tuyên bố ông Assad đã mất tính hợp pháp. Các nhóm vũ trang đã kiểm soát phần lớn lãnh thổ Syria trong cuộc nội chiến và chứng kiến sự trỗi dậy của nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cùng những nhóm khủng bố khác.

Trước sự trỗi dậy của IS, Washington quyết định can dự sâu hơn vào chảo lửa Syria. Ngày 22-9-2014, liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích vào lãnh thổ Syria với mục tiêu là IS. Mỹ hậu thuẫn cho các phiến quân chống chính phủ như Lực lượng Dân chủ Syria, gồm chủ yếu người Kurd và người Ả Rập. Trong khi đó, Nga và Iran ủng hộ chính quyền của Tổng thống Assad.

Về Venezuela, chính quyền Mỹ cho đến nay vẫn ủng hộ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela hồi tháng 1. Giới chức Mỹ từng để ngỏ khả năng can thiệp quân sự để lật đổ chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Trong khi đó, Nga vẫn hậu thuẫn đương kim Tổng thống Nicolas Maduro.