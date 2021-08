Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22-8 ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ có cam kết "vững chắc" về triển khai các hoạt động di tản đối với công dân Mỹ và những người Afghanistan từng cộng tác với Mỹ tới nơi an toàn, theo tờ The New York Times.

"Tôi muốn làm rõ là việc di tản hàng ngàn người ở thủ đô Kabul sẽ rất đau đớn và khó khăn, bất kể là nó bắt đầu sớm hơn hay muộn hơn. Chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước và rất nhiều thứ vẫn có thể diễn ra không đúng theo dự tính" - ông Biden chia sẻ.



Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc họp báo ngày 22-8 ở Nhà Trắng. Ảnh: AP

Nhà lãnh đạo cũng cho hay là đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao Mỹ liên hệ trực tiếp với những công dân Mỹ còn mắc kẹt ở thủ đô Kabul qua điện thoại và khẳng định đã có kế hoạch để đưa những người này vào bên trong khuôn viên sân bay Kabul nơi có binh sĩ Mỹ đang canh gác để đảm bảo an toàn.

Ông không thể công khai chi tiết kế hoạch này vì lý do an ninh.

Khi được hỏi về khả năng sẽ dời thời hạn kết thúc di tản vào ngày 31-8, ông Biden cho biết các quan chức Washington về đang thảo luận và sẽ quyết định dựa vào tình hình thực tế.

Ông cũng hy vọng là sẽ không phải dời thêm, nhất là khi phe Taliban lúc này có vẻ khá hợp tác và tạo điều kiện để công dân Mỹ và các cộng tác viên người Afghanistan di chuyển tới sân bay Kabul. Tính từ ngày 14-8 đến nay, Mỹ đã di tản được khoảng 28.00 người.

Dù vậy, các phát ngôn có phần tích cực của ông Biden lại hoàn toàn tương phản với tình cảnh hỗn loạn đang diễn ra ở sân bay Kabul lúc này. Hãng tin Reuters cho biết các tay súng Taliban ngày 22-8 tiếp tục nổ súng chỉ thiên và dùng dùi cui để giữ trật tự, bắt đoàn người ở sân bay phải xếp hàng.

Một quan chức thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giấu tên còn chia sẻ ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong 7 ngày qua ở khu vực xung quanh sân bay hôm 21-8. Một số người bị bắn, một số khác bị đám đông xung quanh giẫm đạp.



Đoàn người tập trung trước sân bay Kabul để tìm cách di tản khỏi Afghanistan ngày 20-8. Ảnh: AFP

Phóng viên của hãng tin Sky News tại hiện trường đã mô tả rằng những người ở phía trước đám đông thì bị "đè bẹp", trong khi những người khác bị "mất nước và hoảng loạn".

Trong khi đó, một phụ nữ Afghanistan tên Sara (tên đã được thay đổi), nói với phóng viên của tờThe Observer rằng,các gia đình Afghanistan có thị thực hay hộ chiếu Mỹ hiện không thể tiếp cận các chuyến bay sơ tán hoặc nhận được bất kỳ thông tin nào về việc sơ tán vì Taliban đã chặn tất cả các lối vào sân bay Kabul.