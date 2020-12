Hãng tin Sputnik ngày 19-12 dẫn lời Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng việc ông nhiễm COVID-19 là do "bất cẩn" và "thiếu may mắn”, đồng thời kêu gọi người dân giữ an toàn.

Trong đoạn video quay tại Versailles, ông Macron cho rằng việc ông nhiễm bệnh “chứng minh virus thực sự có thể lây lan đến tất cả mọi người”, bởi vì dù ông bình thường đã rất cẩn thận nhưng vẫn nhiễm COVID-19.

Tổng thống Pháp, người được xác nhận nhiễm COVID-19 hôm 17-12, tiết lộ hiện ông đang có những triệu chứng như đau đầu, mệt mỏi và ho khan.

Ông cũng hứa sẽ cập nhật đầy đủ cho người dân về tình trạng sức khỏe của mình, đồng thời khẳng định “không có lý do gì để lo rằng mọi chuyện sẽ chuyển biến theo chiều hướng xấu”.





Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông nhiễm COVID-19 là do "bất cẩn" và "thiếu may mắn”, trong đoạn video quay tại Versailles. Ảnh: TWITTER

Hiện ông Macron đang tự cách ly tại khu dinh thự La Lanterne Pavilion. Ông cho rằng các biện pháp phòng ngừa của cá nhân ông đã giúp hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

“Nếu tôi không tôn trọng các quy tắc phòng ngừa dịch bệnh, tôi có thể đã nhiễm bệnh sớm hơn, và tôi có thể đã lây bệnh cho nhiều người hơn nữa” - Tổng thống Macron chia sẻ.

Văn phòng Tổng thống Pháp hôm 19-12 trích lời bác sĩ của ông Macron - ông Jean-Christophe Perrochon - tiết lộ tình trạng của Tổng thống Pháp đã "ổn định hơn so với ngày 18-12".

Bất chấp bệnh tật, ông Macron vẫn tiếp tục công việc của mình như bình thường, Sputnik đưa tin.

“Tôi vẫn đang làm việc với tốc độ chậm hơn một chút vì nhiễm bệnh, nhưng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào các vấn đề ưu tiên cao, chẳng hạn như việc xử lý đại dịch tại quốc gia của chúng ta, hoặc vấn đề Brexit” - Tổng thống Macron nói.



Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đeo khẩu trang. Ảnh: SPUTNIK

Mặc dù ông Macron khẳng định mình đã rất cẩn thận và thận trọng, song một số cư dân mạng đã chỉ trích tuyên bố của ông, cho rằng các biện pháp bảo vệ của Tổng thống Pháp là "vô ích".

Các nhà phê bình cũng chỉ ra một số "mâu thuẫn" trong hành vi của ông Macron trong tuần qua, bao gồm cái bắt tay và ôm hôn thân thiết của ông Macron với Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa ở Paris hôm 16-12.

Bộ trưởng Y tế Pháp nhận định Tổng thống Macron có thể đã bị nhiễm bệnh tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bỉ vào tuần trước, nhưng kể từ hôm đó, ông cũng đã tổ chức một loạt các cuộc họp khác ở Paris.

Sau thông tin Tổng thống Pháp nhiễm COVID-19, một loạt các chính trị gia có tiếp xúc với ông gần đây đã tự cách ly, bao gồm Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, và một số người khác.

Pháp có trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên vào tháng 1. Chính quyền ông Macron sau đó đã gặp phải nhiều chỉ trích vì không trang bị đủ khẩu trang và hệ thống xét nghiệm cho người dân.

Các quan chức chính quyền Pháp tháng 12 một lần nữa báo động về sự gia tăng ca nhiễm COVID-19 tại nước này và đưa ra thêm nhiều cảnh báo khi người dân trở về đoàn tụ với gia đình và bạn bè để ăn mừng lễ Giáng sinh.

Theo số liệu thống kê từ trang Worldometer, Pháp hiện có tổng cộng 2.460.555 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 60.418 bệnh nhân đã tử vong.