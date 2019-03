Ông Putin tiết lộ số tình báo nước ngoài bị phanh phui tại Nga

Trong buổi nói chuyện với các sỹ quan thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm 5-3, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo về các hoạt động tình báo nước ngoài đang gia tăng tại Nga và ra lệnh tăng cường an ninh để ngăn chặn kịp thời, truyền hình RT đưa tin.

Ông Putin nhấn mạnh các cơ quan tình báo nước ngoài đang tìm kiếm thông tin về chính trị, kinh tế, khoa học và công nghệ, và bằng mọi cách gây ảnh hưởng đến nội bộ nước Nga.



Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về các hoạt động tình báo nước ngoài đang gia tăng tại Nga. Ảnh: SPUTNIK

“Có tới 129 nhân viên và 465 gián điệp thuộc các cơ quan tình báo nước ngoài bị phát hiện nhờ các chiến dịch đặc biệt” - ông Putin cho biết, đồng thời chỉ đạo cơ quan an ninh liên bang Nga “tăng cường hoạt động hiệu quả”.



Ông Putin kêu gọi lực lượng an ninh Nga "bảo đảm an toàn cho các dữ liệu liên quan đến công nghệ và phát triển vũ khí trước các mối đe dọa gia tăng của các cuộc tấn công mạng". Ông cũng ra lệnh cho họ tăng tốc hiện đại hóa thiết bị kiểm soát biên giới.