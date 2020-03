Tính đến tối 18-3 (giờ đia phương), Mỹ đã có 140 người chết và hơn 8.500 ca nhiễm COVID-19 ở 50 bang và cả thủ đô Washington DC, theo số liệu từ đài Fox News.

Số người nhiễm và tử vong vì COVID-19 tại Mỹ tiếp tục tăng lên mỗi ngày khiến giới chức y tế cộng đồng và các nhà lãnh đạo chính trị phải nhanh chóng có các bước đi cụ thể trong ngăn chặn đại dịch lan rộng.

Nước Mỹ đang trong "thời chiến"

Tự nhận mình là “tổng thống thời chiến, chiến đấu với một kẻ thù vô hình”, Tổng thống Donald Trump ngày 18-3 đã viện dẫn “Đạo luật sản xuất quốc phòng” vốn hơn 70 năm tuổi để yêu cầu tăng tốc sản xuất các thiết bị y tế chống dịch.

Theo đó, ông Trump sẽ sử dụng “Đạo luật Sản xuất Quốc phòng” để giúp chính phủ có nhiều quyền lực hơn trong việc chỉ đạo các công ty tư nhân đẩy mạnh sản xuất các loại khẩu trang, máy trợ thở và các thiết bị y tế khác nhằm khác phụ sự thiếu hụt vật tư y tế hiện nay.

“Hy vọng rằng chúng ta sẽ không phải dùng tới những vật tư này (trong thời gian tới) nhưng chúng ta phải cùng nhau chiến đấu”, ông Trump nói.



Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo về phản ứng với đại dịch COVID-19 ngày 18-3 tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

“Đạo luật Sản xuất Quốc phòng” trao cho tổng thống quyền hạn chỉ đạo các nhà máy sản xuất trong nước cung cấp các vật tư, hàng hóa thiết yếu khi quốc gia có khủng hoảng an ninh. Đạo luật cũng cho phép tổng thống yêu cầu các doanh nghiệp và tập đoàn phải ưu tiên và chấp nhận hợp đồng sản xuất vật tư và đáp ứng các dịch vụ cần thiết, theo hãng tin AP.

Về việc yêu cầu người dân Mỹ tránh tụ tập đông người và những người già nên ở nhà nhiều hơn cũng như tuân theo các hướng dẫn từ chính phủ, ông Trump cho rằng đó như là những biện pháp trong Thế chiến thứ hai, đòi hỏi phải có “sự hy sinh” cho đất nước.

“Đây là một cuộc chiến. Theo một nghĩa nào đó, tôi coi mình là một tổng thống thời chiến. Đây là một tình huống rất khó khăn”, ông Trump khẳng định.

Cũng trong buổi họp báo ngày 18-3, ông Trump cho biết sẽ mở rộng việc xét nghiệm COVID-19 trên toàn quốc và triển khai tàu bệnh viện của Hải quân tới New York (nơi đang bùng phát dịch bệnh tại Mỹ) và một tàu khác đến Bờ Tây nước Mỹ.

Thêm vào đó, chính phủ Mỹ cũng thúc đẩy kế hoạch giải cứu kinh tế rộng lớn, trong đó chi 500 tỉ USD bằng séc cho hàng triệu người Mỹ. Việc phát hành sẽ bắt đầu vào ngày 6-4 tới.

Kế hoạch này cũng sẽ cung cấp 300 tỉ USD cho các doanh nghiệp nhỏ, 50 tỉ USD hỗ trợ các khoản nợ của các hãng hàng không và 150 tỉ USD để bảo đảm tiền vay cho các ngành kinh tế khác.

Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị Mỹ (HUD) sẽ tạm ngưng tịch thụ tài sản nợ, tài sản đất đai cho đến hết tháng 4 nhằm giúp một bộ phận người Mỹ đang phải mất việc làm và phải trả tiền thuê nhà hay tiền góp vượt qua khó khăn giai đoạn này.



Nhân viên y tế tiến hành xét nghiệm COVID-19 khi tài xế vẫn còn ngồi trong xe hơi tại bang Idaho (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES

Nhà Trắng kêu gọi các bệnh viện hủy bỏ tất cả các ca phẫu thuật nhẹ để tránh nguy cơ quá tải bệnh viện. Theo ông Trump, một số người nổi tiếng, như cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, dường như dễ dàng tiếp cận các xét nghiệm chẩn đoán hơn so với công dân bình thường.

Chủ nhân Nhà Trắng ngày 18-3 cũng đã bác bỏ một đề nghị Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin rằng nước Mỹ có thể phải đối mặt với tỉ lệ thất nghiệp 20% trong thời gian ngắn.

“Đó là một tình huống hoàn toàn tồi tệ nhất”, ông Trump nói. “Nhưng chúng ta không thể nào để điều đó xảy ra được”.

Ông Trump tiếp tục dùng từ “virus Trung Quốc” trong buổi họp báo ngày dù bị chỉ trích là có ý phân biệt. Ông lập tức biện luận: “Đó không phải là phân biệt gì cả. Mà nó đến từ Trung Quốc”.

Tổng thống Trump ký dự luật thứ hai về ứng phó COVID-19

Vào tối ngày 18-3 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump đã chính thức ký ban hành đạo luật thứ hai về cung cấp gói hỗ trợ cho những người nghỉ bệnh, trợ giúp thất nghiệp, xét nghiệm miễn phí đối với người Mỹ, Fox News dẫn thông báo từ Nhà Trắng.

Trước đó vài giờ, Thượng viện đã thông qua dự luật hỗ trợ này nhằm giúp hạn chế thiệt hại do COVID-19 gây ra.

Theo Fox News, đạo luật quy định những người lao động bị ảnh hưởng COVID-19 được nghỉ 14 ngày, đảm bảo xét nghiệm miễn phí cho mọi người, kể cả những người không có bảo hiểm và mở rộng viện trợ lương thực, tăng hỗ trợ thất nghiệp cho các bang.



Lãnh đạo đa số Thượng viện (do đảng Cộng hòa kiểm soát) Mitch McConnell tại Tòa nhà Quốc hội hôm 18-3. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Con số hỗ trợ chính xác chưa được công bố cụ thể, nhưng Ủy ban Liên hiệp về Thuế của Quốc hội Mỹ ước tính rằng chỉ riêng việc hỗ trợ nghỉ bệnh và nghỉ phép gia đình sẽ có giá trị khoảng 105 tỉ USD.

Các nhà lập pháp cũng đang hợp tác đưa ra một đề xuất về gói khẩn cấp khác trị giá hơn 1.300 tỉ USD hỗ trợ khi đóng cửa trường học, đóng cửa kinh doanh và sự sụt giảm mạnh của ngành du lịch, theo Fox News.