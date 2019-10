Ông Trump muốn nhân viên Nhà Trắng dùng máy phát hiện nói dối?

Tổng thống Mỹ Donald Trump rất lo lắng về những đối tượng gây rò rỉ thông tin trong Nhà Trắng đến nỗi ông đã nhiều lần đề nghị toàn bộ nhân viên ở đây nên trải qua một cuộc kiểm tra phát hiện nói dối, báo Politico đưa tin hôm 8-10.

Politico dẫn lời bốn cựu viên chức Nhà Trắng nói rằng ông Trump thường gợi ý nhân viên và trợ lý nên trải qua phần kiểm tra máy đo đa chỉ số (tên gọi thông thường là máy phát hiện nói dối) để điều tra các quan chức Mỹ sau mỗi vụ Nhà Trắng bị rò rỉ tin tức ra bên ngoài.



"Ông ấy đã nói về nó rất nhiều" - một cựu quan chức nói và cho biết thêm rằng sau khi xem các báo cáo về nhiệm kỳ tổng thống của mình, "ông Trump tức giận và hỏi 'Tại sao chúng ta không thể ngăn chặn những điều này?'".



“Ông ấy muốn mọi nhân viên làm việc trong tòa nhà làm bài kiểm tra nói dối để tìm ra xem ai là người đã đưa tin cho báo chí”- một cựu quan chức cho biết. Nguồn tin này cũng tiết lộ rằng một số quan chức Nhà Trắng thậm chí tự nguyện tham gia kiểm tra để chứng minh mình trong sạch.



Ông Trump rất "đau đầu" về việc nội dung các cuộc gọi của ông với các nguyên thủ thế giới bị rò rỉ ra ngoài. Ảnh: GETTY

Trả lời phỏng vấn của Politico, bà Stephanie Grisham, Thư ký báo chí Nhà Trắng phủ nhận thông tin trên: "Tôi đã ở với tổng thống kể từ tháng 7-2015 và có thể nói một cách dứt khoát rằng tôi chưa bao giờ nghe đến đề xuất dùng máy đo đa chỉ số như một cách để ngăn chặn rò rỉ thông tin".



Politico dẫn nguồn tin còn nói rằng sự quan tâm của ông Trump với máy phát hiện nói dối bắt nguồn sau khi hàng loạt bài báo về 6 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên được đăng tải, với các chủ đề liên quan tới cuộc điều tra nghi vấn Nga can thiệp bầu cử Mỹ của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller hay việc ông Trump sa thải cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) James Comey.

Cụ thể, ông Trump được cho rất không hài lòng vì một số biên bản cuộc gọi, dự thảo mệnh lệnh hành pháp hay các chuyện “thâm cung bí sử” bị tuồn ra bên ngoài. Thậm chí, các bản sao nguyên văn những cuộc gọi của tổng thống với lãnh đạo các nước khác trên thế giới cũng được công bố.



Vậy nên, gần đây các quan chức có liên quan trực tiếp đến nội dung cuộc gọi của tổng thống với các nguyên thủ nước ngoài được giảm đi để hạn chế rò rỉ. Nội dung chi tiết các cuộc gọi nhạy cảm cũng được chuyển sang bộ phận phân loại trước khi được lưu trữ.



Thông tin về việc kiểm tra nói dối được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang vướng phải một cuộc điều tra luận tội liên quan tới cuộc điện đàm gây tranh cãi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy về việc điều tra cha con ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

Ông Biden được biết là đối thủ nặng ký của Tổng thống Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Ông Trump nhiều lần tuyên bố muốn được gặp và trao đổi với người đã tố giác ông.

"Tôi muốn biết ai là người đã cung cấp thông tin"- Trump nói vào tháng 9 trong một cuộc họp kín tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc ở New York, theo tờ The New York Times.



Được biết, thủ thuật kiểm tra nói dối đã có khoảng 100 năm qua. Thông thường, những người có chuyên môn sẽ thực hiện các bài kiểm tra này bằng cách đo đạc các chỉ số như nhịp tim, nhịp thở, huyết áp… của người được kiểm tra để xác định tính chính xác của phát ngôn.

Tuy nhiên, phương pháp này cũng nhiều lần cho ra kết quả chưa chính xác và các chuyên gia cảnh báo rằng không thể tin tưởng hoàn toàn vào nó.