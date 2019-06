Ông Trump: Người Mỹ có thể muốn tôi làm tổng thống lâu hơn!

Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến các đối thủ của ông “phát điên” khi ông cho rằng mình sẽ được yêu quý ở mức độ đủ để người Mỹ thay đổi hiến pháp và cho phép ông tiếp tục tại vị sau năm 2024, hãng RT đưa tin.



Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: REUTERS

Ý nghĩ này được thể hiện trong bài viết chế giễu hai tờ The New York Times và The Washington Post như thường lệ trên Twitter của ông. Trong bài viết, ông Trump ngụ ý rằng cả hai tờ báo sẽ bị phá sản khi ông không còn ở Nhà Trắng.

“Tin vui là sau khi hết sáu năm, sau khi nước Mỹ đã trở nên “tuyệt vời” trở lại và khi tôi rời Nhà Trắng xinh đẹp (Bạn có nghĩ mọi người sẽ yêu cầu tôi ở lại lâu hơn không? Hãy giữ cho nước Mỹ luôn tuyệt vời như vậy!), cả hai tờ báo kinh khủng này sẽ nhanh chóng làm ăn thất bát và phá sản!”, ông Trump viết trên Twitter.

Mặc dù nó có thể chẳng khác gì một lời tự khen điển hình của ông Trump, phần trong ngoặc đã thu hút sự chú ý của các đối thủ thuộc phe Dân chủ của ông. Những người này từ lâu đã lo ngại về hứng thú làm việc cả đời tại Phòng Bầu dục của ông Trump.

Việc này đã được đăng tải trên báo chí chính thống, bao gồm cả tờ The Washington Post.

Bản thân ông Trump có vẻ hứng thú với việc khơi lên chuyện này khi ông nhắc đến chủ đề này rất nhiều lần. Chẳng hạn như khi ông nói đùa về việc bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, và sau đó nói về việc mình phục vụ thêm "ba, bốn, năm nhiệm kỳ" cũng như thêm "hai năm” vào nhiệm kỳ bốn năm hiện tại của mình.

Khi được hỏi trực tiếp về vấn đề này, ông Trump luôn phủ nhận mình muốn sửa đổi hiến pháp. Ông nói rằng giới hạn hai nhiệm kỳ là "một luật lệ tốt" và ông "không muốn sửa hiến pháp".

Giới hạn hai nhiệm kỳ là một truyền thống không chính thức giữa các đời tổng thống Mỹ cho đến khi Tổng thống Franklin D. Roosevelt phục vụ ba nhiệm kỳ, với nhiệm kỳ cuối trong Thế chiến II.

Tu chính án thứ 22 được thông qua sau nhiệm kỳ của Tổng thống Roosevelt chính thức hạn chế các tổng thống Mỹ tranh cử nhiệm kỳ thứ ba. Điều này chỉ có thể được đảo ngược thông qua một loạt các kỳ bỏ phiếu gần như không thể thực hiện được ở cấp tiểu bang, sau đó là cấp liên bang.