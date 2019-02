Ông Trump ‘nói cứng’ với Venezuela về ngăn cản viện trợ

Ông Trump đã đưa ra cảnh báo trong một bài phát biểu trước đám đông tại thành phố Miami, thuộc bang Florida, trong đó có nhiều người Mỹ gốc Venezuela đã trốn khỏi tổ quốc hoặc có người thân ở nước này – từng là quốc gia giàu nhất ở Nam Mỹ nhưng hiện đang đối mặt với sự sụp đổ kinh tế nghiêm trọng.

Phát biểu này của ông Trump diễn ra năm ngày trước thời hạn chót mà chính quyền của ông và lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaidó tuyên bố tiếp nhận viện trợ nhân đạo vào Venezuela trong một động thái nhằm làm suy yếu ông Maduro, người không còn được Mỹ và khoảng 50 quốc gia khác công nhận là tổng thống hợp pháp của Venezuela.



Tổng thống Trump phát biểu trước đám đông tại đại học quốc tế Floria, bang Miami. Ảnh: CNBC

Tờ The New York Times dẫn lời ông Trump tuyên bố: “Chúng tôi tìm kiếm một sự chuyển giao quyền lực trong hòa bình, nhưng các lựa chọn đều để ngỏ”. Ông kêu gọi quân đội Venezuela cho phép đưa viện trợ vào nước này, và khuyên họ nên chấp nhận lời đề nghị ân xá của phe đối lập nếu không “mất tất cả”, Tổng thống Trump tuyên bố.

Ngay sau bài phát biểu, kênh CNBC cho biết ông Trump nhanh chóng đăng trên Twitter yêu cầu mọi thành viên của chính quyền Maduro “chấm dứt cơn ác mộng đói nghèo và chết chóc” và “hãy giải phóng đất nước của các bạn”.

Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido cũng tỏ lời cảm ơn đến ông Trump và bang Florida đã ủng hộ mình.



Twitter kêu gọi chính quyền Maduro chấm dứt nghèo đói và chết chóc. Ảnh: THE GUARDIAN

Tuy nhiên, với tuyên bố cứng rắn như vậy, vẫn chưa rõ phe đối lập Venezuela sẽ làm thế nào phá vỡ sự phong tỏa của ông Maduro ở biên giới đối với việc viện trợ thức ăn và thuốc men.

Trong khi đó, tại thành phố Cúcuta của Colombia, vốn chỉ cách Venezuela một con sông, người ta có thể nhìn thấy những cảnh tượng trái ngược một đất nước Venezuela trong cuộc khủng hoảng lãnh đạo.



Lực lượng an ninh Colombia đứng trước các containers mà lực lượng an ninh Venezula chặn trên cây cầu nối liền Colombia và Venezuela. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Một trong các container đã chặn cây cầu vào Venezuela. Bên phía nước này, chính phủ huy động binh lính, dân quân, xe bọc thép và thậm chí cả tên lửa. Còn bên phía Colombia, người ta nhìn thấy vô số xe tải chất đầy hàng viện trợ cùng những nhóm quay phim, chụp ảnh.