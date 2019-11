Ông Trump nói Mỹ biết chính xác về thủ lĩnh mới của IS

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ biết “chính xác” ai là thủ lĩnh mới của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo hãng tin Sputnik, Tổng thống Trump ngày 1-11 viết trên Twitter: “IS có lãnh đạo mới. Chúng tôi biết chính xác ông ta là ai!”.



Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP

Quân đội Mỹ hôm 26-10 tiến hành một chiến dịch đặc biệt bố ráp trong đêm nhằm vào thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria. Ông Trump ngày 27-10 thông báo Al-Baghdadi đã bị tiêu diệt.

IS ngày 31-10 xác nhận Al-Baghdadi đã chết đồng thời công bố người kế nhiệm Al-Baghdadi. Theo đó, Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi là thủ lĩnh mới của đội quân cờ đen.

Hôm 1-11, ông Trump viết trên Twitter nói IS đã có thủ lĩnh mới nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trong khi đó, Nathan Sales - điều phối viên chống khủng bố của Mỹ cho hay Washington đang nghiên cứu về thủ lĩnh mới của IS nhằm xác định vai trò trước đó của người này trong nhóm khủng bố quốc tế này.

“Bất cứ khi nào có sự chuyển đổi giới lãnh đạo trong tổ chức khủng bố quốc tế này, chúng tôi luôn muốn đảm bảo thông tin mới nhất mà chúng tôi cần để đương đầu với mối đe dọa” - ông Sales nói.

Một báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ mà văn phòng ông Sales công bố hôm 1-11 kết luận rằng bất chấp việc IS gần như mất tất cả lãnh thổ, nhóm khủng bố này vẫn tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu năm 2018 với các chi nhánh mới ở Somalia và Đông Á.

“Ngoài ra, những kẻ khủng bố dày dạn kinh nghiệm chiến đấu đã trở về quê nhà từ vùng chiến sự ở Syria và Iraq hoặc đi tới nước thứ ba và đặt ra những mối nguy mới” - ông Sales nói trong báo cáo.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi là ai?

Có rất ít thông tin về Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, người được bổ nhiệm làm thủ lĩnh mới của IS sau khi Abu Bakr al-Baghdadi bị tiêu diệt.

Al-Quraishi được cho là thành viên chủ chốt của IS và được xem là thân cận với Al-Baghdadi. Tuy nhiên, tên của người này hiếm khi được nhắc tới là người kế thừa tiềm năng trong các báo cáo nhiều lần trước đó nói Al-Baghdadi đã bị tiêu diệt.



Bộ Quốc phòng Mỹ công bố video bố ráp và tiêu diệt thủ lĩnh IS Al-Baghdadi. Ảnh: AP

Cái tên al-Qurashi được cho là bí danh của ông ta, nghĩa là người này đã dùng tên giả để tham gia cuộc chiến và giấu kín danh tính của mình.

Hisham al-Hashemi, một chuyên gia Iraq về IS, nói với AFP rằng không ai biết nhiều về al-Quraishi ngoại trừ thông tin ông ta là thẩm phán hàng đầu của IS và đứng đầu Ủy ban Sharia của IS.

Theo Times of India, thủ lĩnh mới của IS được xác định là một học giả, một chiến binh nổi tiếng và “tiểu vương chiến tranh”.