Ngày 18-4, mở đầu cuộc họp báo thường ngày tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh Chính phủ Mỹ sẽ sử dụng tốt số tiền 500 triệu USD - số tiền vốn được dùng để tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nay bị tạm ngưng lại, theo hãng tin Sputnik.

"Chúng ta thấy rằng WHO ngày càng có nhiều vấn đề. Với số tiền 500 triệu USD, chúng ta còn nhiều cách khác để có thể sử dụng nó. Chúng ta sẽ tìm cách tốt hơn để có thể giúp đỡ những người cần giúp, sẽ đầu tư cho những người luôn có niềm tin vào những gì họ làm” - Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Trump và Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: REUTERS



Ông Trump khẳng định rằng Mỹ sẽ sử dụng 500 triệu USD đó “một cách hiệu quả, mang đến lợi ích cho nhiều người hơn”.

Ông vẫn chỉ trích WHO vì đã phản đối Mỹ đóng cửa biên giới với Trung Quốc khi dịch COVID-19 bắt đầu xuất hiện.

Trước đó, Tổng thống Trump đã tuyên bố ngưng tài trợ tài chính cho WHO vì tổ chức này đã không có những báo cáo đầy đủ về tình hình đại dịch COVID-19 kể từ khi bùng phát hồi tháng 12-2019, cản trở quá trình đối phó với đại dịch của nhiều nước, theo Sputnik.

Hiện Mỹ đang đứng đầu thế giới về số người nhiễm và tử vong vì COVID-19. Theo thống kê của Worldometer và Đại học Johns Hopkins, tính đến sáng 19-4 (giờ Việt Nam), COVID-19 đã khiến 738.913 người nhiễm bệnh và làm chết 39.015 người.