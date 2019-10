Pakistan: 900 trẻ nhiễm HIV nghi do bác sĩ dùng chung kim tiêm

Một bác sĩ chữa bệnh giá rẻ ở thành phố nghèo Ratodero của Pakistan đã bị buộc tội ngộ sát và sơ suất nghiêm trọng trong khám chữa bệnh sau khi sử dụng lại kim tiêm khiến 900 trẻ em tại đây có kết quả dương tính với HIV, hãng Sputnik đưa tin.



Khoảng 900 trẻ em dưới 12 tuổi ở Pakistan đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Virus HIV. Ảnh: NEW YORK TIMES



Khoảng 900 trẻ em dưới 12 tuổi có kết quả xét nghiệm dương tính với Virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) ở thành phố Ratodero kể từ tháng 4. Các quan chức y tế dự đoán con số này sẽ còn tăng lên sau khi xác minh thêm những trường hợp từng có liên quan đến bác sĩ nhi khoa nói trên.



Ông Muzaffar Ghanghro, một bác sĩ nhi khoa đã cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế cho một số gia đình nghèo nhất trong thành phố. Các quan chức y tế Pakistan cho biết kết quả điều tra ban đầu cho thấy những trẻ em có kết quả HIV dương tính đều từng được khám chữa bệnh tại phòng khám của bác sĩ này.



Ông Imtiaz Jalbani, cha của sáu đứa trẻ nói với tờ The New York Times rằng ông cảm thấy lo ngại khi nhìn thấy bác sĩ Ghanghro dùng lại kim tiêm đã qua sử dụng và khi ông đặt câu hỏi thì bác sĩ này tỏ ra khó chịu.

"Nếu anh không muốn điều trị chỗ tôi, anh hãy đến gặp bác sĩ khác", bác sĩ Ghanghro nói với ông Jalbani, đồng thời nhắc thêm rằng chi phí điều trị giá rẻ không bao gồm ống kim tiêm mới.



Bác sĩ Ghanghro tại bệnh viện ở ngoại ô Ratodero. Ảnh: NEW YORK TIMES

"Hai vợ chồng tôi đã phải nhịn đói để có tiền trả tiền thuốc" - ông Jalbani nói với tờ The New York Times. Vào thời điểm phỏng vấn, bốn trong số sáu đứa con của ông đã bị nhiễm HIV và hai trong số chúng đã chết.



Một câu chuyện tương tự đã được tiết lộ bởi ông Gulbahar Shaikh, một nhà báo địa phương 44 tuổi, người đã phát hiện ra câu chuyện về bác sĩ Ghanghro.

Ông Shaikh nói với tờ The New York Times rằng sau khi có tin đồn rằng một số trẻ em bị nhiễm HIV, ông đã lo lắng mang con đi xét nghiệm do bởi trước đó từng cho con điều trị ở bác sĩ Ghanghro. Kết quả cho thấy cô con gái hai tuổi của ông cũng đã bị nhiễm HIV.

Bác sĩ Ghanghro chưa bị kết án và đang làm việc tại một bệnh viện công ở ngoại ô Ratodero, bất chấp luật pháp Pakistan cấm tại ngoại với những người bị cáo buộc sử dụng kim tiêm nhiều lần. Ông bác bỏ mọi cáo buộc, khẳng định mình vô tội và chưa bao giờ dùng lại kim tiêm.



Bệnh nhi chờ xét nghiệm HIV tại một phòng khám ở Ratodero hôm 26-10. Ảnh: NEW YORK TIMES

Sau nhiều tháng điều tra, các quan chức y tế cho biết ngoài những trường hợp lây nhiễm HIV qua phòng khám của bác sĩ Ghanghro, HIV còn lây lan qua nhưng con đường khác do lối sống kém vệ sinh, đặc biệt là ở khu vực nghèo như Ratodero. Chẳng hạn như việc nhiều thợ cắt tóc tái sử dụng dao cạo hoặc các nha sĩ còn sử dụng dụng cụ nha khoa mà không qua khử trùng vệ sinh.

"Nếu các bác sĩ, thợ cắt tóc và nha sĩ lang băm không được kiểm tra, số lượng các sự cố nhiễm HIV có thể sẽ tiếp tục tăng" - bác sĩ Imran Akbar Arbani lưu ý với The New York Times. Ông còn tiết lộ rằng kể từ ngày 25-4 đến nay, đã có 35 trẻ em trong số 900 trẻ nhiễm bệnh đã tử vong.