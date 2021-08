Kênh Channel News Asia dẫn nguồn tờ The Financial Times ngày 1-8 cho biết hai hãng dược Mỹ là Pfizer và Moderna đã đồng loạt tăng giá vaccine ngừa COVID-19 do hai hãng phát triển cùng đối tác trong các hợp đồng cung cấp mới đây cho Liên minh châu Âu (EU).

Cụ thể, giá mới cho một liều vaccine Pfizer/BioNTech là 23,15 USD, tăng 4,75 USD so với mức 18,4 USD trước đây.

Giá một liều vaccine Moderna là 25,5 USD, tăng 2,95 USD so với mức 22,55 USD trước đây. Tuy vậy, một quan chức EU giấu tên mức giá mới vẫn thấp hơn mức giá 28,5 USD lúc đàm phán hợp đồng vì EU muốn mua thêm vaccine nên được ưu đãi giá.



Người dân Đan Mạch chờ tiêm vaccine COVID-19 tại một trung tâm tiêm chủng ở thủ đô Copenhagen ngày 25-7. Ảnh: FRANCE24

Hiện Pfizer và Moderna chưa đưa ra bình luận nào. Quan chức EU nói trên cho rằng tăng giá là chuyện đã được dự doán trước bởi cả hai hãng này đều sản xuất được vaccine COVID-19 hiệu quả cao nên sẽ có nhiều quyền lực hơn trên thị trường và trên bàn đàm phán với chính phủ các nước.

The Financial Times cho biết dựa vào điều khoản các thỏa thuận đạt được trong năm nay thì Pfizer và Moderna sẽ cung cấp tổng cộng 2,1 tỉ liều vaccine cho các nước EU đến năm 2023.

Khối này thời điểm hiện tại gần như chỉ sử dụng hai loại vaccine này sau khi dữ liệu thử nghiệm giai đoạn 3 cho thấy vaccine của hai hãng này cao hơn các loại của hãng dược AstraZeneca (Anh - Thuỵ Điển) và Johnson & Johnson (Mỹ). Ủy ban châu Âu (EC) tuần trước cho biết EU đặt mục tiêu tiêm chủng đủ hai liều cho ít nhất 70% dân số trưởng thành trong năm 2021.

Do vậy, các hãng dược như Pfizer và Moderna dự kiến sẽ còn thu thêm hàng chục tỉ USD trong năm nay nhờ các hợp đồng cung cấp vaccine cho các nước, đặc biệt là trong bối cảnh biến thể Delta lây lan mạnh.

Tuy nhiên, Liên minh quốc tế Vaccine cho mọi người (GAVI - có trụ sở ở Thuỵ Sĩ) ngày 29-7 ra tuyên bố khẳng định chi phí tiêm vaccine hiện nay còn có thể giảm xuống ít nhất năm lần nếu các hãng dược không giữ thế độc quyền để thu lợi riêng.