Theo đài CBS News, vào ngày 6-1, nội các chính phủ Pháp và Đức đã cảnh báo việc Mỹ không kích hạ sát Tướng Qassem Soleimani của Iran sẽ chỉ làm lợi cho IS, sau khi liên quân do Mỹ đứng đầu ngừng các hoạt động chống lại tổ chức khủng bố này nhằm tập trung vào Iran.

Trong một cuộc phỏng vấn trên radio vào 6-1, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire tuyên bố "Tình hình bất ổn tại Trung Đông hiện tại chỉ có lợi cho một tổ chức duy nhất: nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng".



Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire. Ảnh: AFP



Ông Le Maire còn nói thêm rằng tình hình bất ổn sẽ "làm gia tăng mối đe dọa khủng bố lên toàn nước Pháp và châu Âu, và các căng thẳng sẽ đều ảnh hưởng xấu đến pháp triển kinh tế toàn cầu."

Trước đó, cũng vào ngày 6-1, liên minh quân sự quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ dẫn đầu thông báo sẽ tạm dừng các chiến dịch chống khủng bố. Hoạt động đào tạo và hỗ trợ cho lực lượng an ninh Iraq cũng sẽ bị đình lại.

"Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ tất cả binh sĩ thuộc liên minh đã cam kết đánh bại IS. Những cuộc tấn công bằng tên lửa do Hezbollah thực hiện đã khiến một dân thường Mỹ và một nhân viên an ninh Iraq thiệt mạng", tuyên bố của liên quân Mỹ nêu rõ.



Trong một diễn biến có liên quan, vào ngày 5-1, Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt sự hiện diện của lực lượng quân sự nước ngoài tại đây. Nghị quyết trên vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khi ông này đe dọa sẽ trừng phạt nặng nề nếu Iraq trục xuất binh sĩ Mỹ.