Phe Cộng hòa ra báo cáo 123 trang chuyện luận tội ông Trump

Ngày 2-12, phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ lên tiếng về chuyện luận tội Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh tiến trình luận tội đang chuẩn bị bước sang giai đoạn hai – cân nhắc tội danh của chủ nhân Nhà Trắng.



Theo tin từ đài CNN thì các thành viên Cộng hòa tại Hạ viện đã chuẩn bị một báo cáo dài 123 trang để bảo vệ ông Trump trước báo cáo điều tra của Ủy ban Tình báo Hạ viện về các hành vi của ông Trump.

Phe Cộng hòa bảo vệ ông Trump tuyệt đối

“Chứng cứ thể hiện không chứng minh được bất kỳ cáo buộc nào của đảng dân chủ và không một nhân chứng nào đảng Dân chủ đưa ra điều trần có chứng cứ về hối lộ, ép buộc, hay bất kỳ trọng tội hay khinh tội nào”, theo bản báo cáo của đảng Cộng hòa mà CNN thu thập được.

Báo cáo của đảng Cộng hòa không thừa nhận bất kỳ hành vi sai trái nào trong các cáo buộc mà Ủy ban Tình báo Hạ viện đã điều tra. Báo cáo hạ thấp tầm quan trọng của việc các nhân chứng (các đương kim và cựu quan chức ngoại giao, an ninh cấp cao) mà Ủy ban Tình báo Hạ viện đã gọi ra điều trần phục vụ điều tra.



Quyền đại sứ Mỹ tại Ukraine William Taylor (phải) và Phó Trợ lý ngoại trưởng Mỹ George Kent (trái) đến cung cấp lời khai tại phiên điều trần công khai đầu tiên về cuộc điều tra luận tội ông Trump, ngày 13-11. Ảnh: REUTERS

Theo đảng Cộng hòa, chuyện ông Trump lo ngại về cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai Hunter Biden là hợp lý. Sở dĩ ông Trump phong tỏa khoản hỗ trợ quân sự với Ukraine và hoãn chuyện đón tiếp Tổng thống Ukraine Vododymyr Zelenskiy đến thăm Nhà Trắng là để kiểm tra xem liệu ông Zelensky có là “nhà cải cách thật sự” hay không. Và ông Trump cũng không hề làm áp lực lên ông Zelenskiy trong cuộc điện đàm hồi tháng 7, dù ông Trump có đề nghị hỗ trợ nhưng không có điều kiện trao đổi nào.

“Sự chần chừ ban đầu của Tổng thống (Trump) trong việc gặp mặt Tổng thống Zelensky hay chuyển tiền đóng thuế của người dân Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine mà không có sự xem xét thấu đáo hoàn toàn là sự thận trọng khôn ngoan. Cuối cùng, Tổng thống Zelenskiy đã có hành động kiên quyết thể hiện cam kết thúc đẩy cải cách… Tổng thống Trump sau đó đã cung cấp khoản hỗ trợ an ninh cho Ukraine và gặp Tổng thống Zelenskiy vào tháng 9-2019 – mà không có chuyện Ukraine có bất kỳ hành động điều tra nào đối với đối thủ chính trị của Tổng thống Trump”, báo cáo của đảng Cộng hòa giải thích về chuyện ông Trump hoãn gặp ông Zelenskiy cũng như phong tỏa khoản hỗ trợ an ninh cho Ukraine.



Cảnh sát Quốc hội Mỹ hộ tống bà Marie Yovanovitch - cựu đại sứ Mỹ tại Ukraine rời đi sau khi bà đến cung cấp lời khai tại Quốc hội ngày 11-10. Ảnh: REUTERS

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện – nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff chỉ trích báo cáo của đảng Cộng hòa là chỉ viết cho “một người đọc”.

Theo ông Schiff, báo cáo của đảng Cộng hòa “làm ngơ các chứng cứ phong phú cho thấy tổng thống đã sử dụng quyền lực tổng thống của mình để làm áp lực buộc Ukraine điều tra đối thủ chính trị bằng việc phong tỏa hỗ trợ quân sự và một cuộc gặp ở Nhà Trắng mà Tổng thống Ukraine rất nóng lòng tìm kiếm”.



Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff (trái) - người đang phụ trách tổ chức các phiên điều trần công khai về cuộc điều tra luận tội ông Trump và nghị sĩ Cộng hòa cấp cao Devin Nunes (phải) trong phiên điều trần công khai đầu tiên về cuộc điều tra luận tội ông Trump, ngày 13-11. Ảnh: REUTERS

“Đáng chú ý, phe thiểu số (phe Cộng hòa tại Hạ viện, đối lập với phe Dân chủ kiểm soát đa số tại Hạ viện) đã không thừa nhận đó chỉ là một phần của cách nghĩ “bên ngoài và vành đai” của Tổng thống. Chính xác hơn là bên ngoài luật pháp và hiến pháp, và là một sự vi phạm lời thề nhậm chức của ông ta”, ông Schiff nói.

Nhà Trắng: Ông Trump không điều trần!

Hạ viện sẽ trở lại làm việc ngày 3-12 (giờ Mỹ) sau thời gian nghỉ lễ Tạ ơn, và dự kiến ngày này Ủy ban Tình báo Hạ viện sẽ công bố và chuyển báo cáo điều tra các hành vi của ông Trump mà ủy ban đã điều tra nhiều tháng qua cho Ủy ban Tư pháp Hạ viện.

Dự kiến ngày 4-12 Ủy ban Tư pháp Hạ viện sẽ bắt đầu tiến trình luận tội, xác định tội danh của ông Trump. Tiến trình này có thể diễn ra trong hai tuần.

Trước khi đảng Cộng hòa lên tiếng, Nhà Trắng tuyên bố ông Trump và cả các luật sư của ông sẽ không tham gia phiên điều trần ngày 4-12 của Ủy ban Tư pháp Hạ viện.



Sự ủng hộ Tổng thống Donald Trump ở Mỹ vẫn cao. Ảnh: CNN

Trong bức thư gửi đến Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Jerrold Nadler, luật sư Pat Cipollone đại diện ông Trump tại Nhà Trắng tuyên bố: “Chúng tôi không thể có được sự công bằng khi tham gia cuộc điều trần trong khi các nhân chứng chưa được nêu tên và cũng chưa rõ liệu Ủy ban Tư pháp thực hiện các cuộc điều trần công bằng với Tổng thống hay không. Quan trọng hơn, chuyện tổ chức một cuộc tranh luận mang tính lý thuyết suông với các giáo sư luật không có vẻ sẽ mang lại một tiến trình công bằng nào cho Tổng thống. Vì vậy, trong hoàn cảnh này, chúng tôi không có ý định tham gia cuộc điều trần ngày thứ Tư của quý vị”.

Ông Pat Cipollone nói Nhà Trắng sẽ có thêm phản hồi nữa vào ngày 6-12 về chuyện phía ông Trump có tham gia các phiên điều trần tới nữa của Ủy ban Tư pháp Hạ viện hay không.

Về quyết định này của Nhà Trắng, ông Nadler nói thật “đáng tiếc”, vì “để Tổng thống tham gia điều trần là một ưu tiên của Hạ viện ngay từ đầu”.