Phi công Ấn Độ đã được Pakistan phóng thích

Tối 1-3, Pakistan đã trao trả phi công trong cuộc đụng độ giữa 2 nước mới đây ở Kashmir.



Đài truyền hình RT đã công bố đoạn video đầu tiên về việc phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman được đưa đến biên giới Ấn Độ để phóng thích về nước.



Trong đoạn video, ông Varthaman được các sĩ quan Pakistan dắt bộ đến cửa khẩu Wagha trước khi được trao trả một cách hòa bình cho các lực lượng Ấn Độ.

Đoạn phim do truyền thông Pakistan công bố, cho thấy ông Varthaman đi bộ qua cửa khẩu gần thị trấn Wagah, để vào Ấn Độ khoảng lúc 9 giờ tối (giờ địa phương).



Người dân Ấn Độ ở thành phố Ahmedabad kêu gọi trao trả phi công Abhinandan Varthaman. Ảnh: REUTERS

Trước đó, hôm 28-2, Thủ tướng Pakistan Imran Khan thông báo sẽ thả ông Varthaman như một "cử chỉ hòa bình" nhằm hạ nhiệt căng thẳng nhưng cảnh báo nước láng giềng không nên coi đây là tín hiệu cho thấy sự yếu đuối.

Hàng ngàn người dân Ấn Độ và nhiều quan chức nước này tập trung tại cửa khẩu Wagha để đón chào ông Varthaman nhưng do bị trì hoãn nhiều giờ, con số giảm xuống chỉ còn lại vài trăm người. Theo tờ Times of India, việc trì hoãn là do vấn đề "thủ tục".

Hôm 27-2, chỉ huy cánh của Không quân Ấn Độ Abhinandan Varthaman đã bị bắn hạ trên lãnh thổ tranh chấp Kashmir. Vụ việc xảy ra sau khi các máy bay phản lực Ấn Độ tấn công các trại huấn luyện khủng bố ở Pakistan một ngày trước đó, để trả thù một vụ đánh bom tự sát ở Ấn Độ xảy ra hôm 14-2, làm chết 40 nhân viên bán quân sự Ấn Độ ở Kashmir.