Sau khi hai bộ Ngoại giao và bộ Quốc Phòng Mỹ lần lượt lên tiếng chỉ trích Trung Quốc vì đã đâm chìm tàu cá Việt Nam, các Nghị sĩ Mỹ tiếp tục lên tiếng phản đối chính quyền Bắc Kinh vì đã có hành vi phạm pháp trên biển.

Trong thông cáo chung ngày 10-4 (giờ địa phương), Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Jim Risch, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng Quốc tế của Thượng viện - ông Cory Gardner cùng hai thượng nghị sĩ Bob Menendez, Ed Markey đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ngày 2-4.

Cụ thể, thượng nghị sĩ Jim Risch nhấn mạnh hành vi đâm chìm tàu nước khác cho thấy Bắc Kinh đang trắng trợn đe dọa các quốc gia xung quanh để khẳng định yêu sách chủ quyền phi pháp ở biển Đông, chưa kể hàng loạt hoạt động bất hợp pháp lâu nay trên các thực thể mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép.



Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Jim Risch trả lời họp báo hồi tháng 12-2019. Ảnh: CNN



"Mỹ sẽ phối hợp với các đồng minh, đối tác trong khu vực để giữ vững một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, thúc đẩy hòa bình ở biển Đông" - thượng nghị sĩ Risch cho biết.

Về phía thượng nghị sĩ Bob Menendez, ông khẳng định hành động của Trung Quốc rất đáng lên án, nhất là trong bối cảnh cả thế giới đang phải nỗ lực cùng nhau đẩy lùi đại dịch COVID-19.

"Nhiệm vụ đầu tiên mọi lực lượng cảnh sát biển là đảm bảo được an toàn trên biển chứ không phải góp phần biến nó thành một khu vực nguy hiểm, vô luật pháp. Việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam mà không có lý do chính đáng là cách hành xử quá thiếu an toàn và không thể chấp nhận được, rất đáng bị lên án kịch liệt" - ông Menendez gay gắt tuyên bố.

Trong khi đó, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng Quốc tế của Thượng viện - thượng nghị sĩ Cory Gardner kêu gọi Nhà Trắng nên có động thái dứt khoát, sử dụng các công cụ pháp lý như Đạo luật Sáng kiến Trấn an châu Á (ARIA) để chống lại các hành vi "hiểm ác" của Bắc Kinh và giữ vững quyền tự do hàng hải, hàng không ở biển Đông.

ARIA được Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào tháng 12-2018 là ví dụ hiếm hoi về sự đồng thuận cao giữa chính quyền và Quốc hội Mỹ trong xử lý các thách thức an ninh tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

ARIA nhấn mạnh cần tập trung nguồn lực chống ảnh hưởng của Trung Quốc làm phương hại hệ thống quốc tế dựa trên luật pháp, nhất là ở biển Đông. Các vấn đề vi phạm bản quyền và an ninh mạng cũng được chú trọng nhưng cũng để ngỏ khả năng hợp tác với Bắc Kinh. ARIA cũng đề cập nguy cơ hạt nhân Triều Tiên, khủng bố ở Đông Nam Á, đồng thời khuyến khích hợp tác kinh tế, thương mại, xuất khẩu năng lượng (khí hóa lỏng) và thúc đẩy quyền con người.

Cuối thông cáo, thượng nghị sĩ Ed Markey nhấn mạnh Mỹ sẽ luôn luôn lên tiếng phản đối bất kỳ hành động vi phạm luật pháp quốc tế nào của Trung Quốc. Đồng thời, cường quốc này sẽ không quay mặt làm ngơ trong lúc các nước Đông Nam Á bị Bắc Kinh dọa nạt.

Ông Markey cũng khẳng định Mỹ chắc chắn sẽ tiếp tục hỗ trợ các đồng minh, đối tác trong khu vực đối mặt với Trung Quốc để giữ vững quyền tự do lưu thông, tự do thương mại theo đúng luật pháp quốc tế.