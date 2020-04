Viện Virus học Vũ Hán (Hồ Bắc, Trung Quốc) một lần nữa bác bỏ cáo buộc virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 là một sản phẩm từ phòng thí nghiệm của viện này, đài NBC News đưa tin.

Ngày 18-4, Phó Giám đốc Viện Virus học Vũ Hán - đồng thời là giám đốc phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 4 (P4) ở Vũ Hán - ông Yuan Zhiming phát biểu trên đài truyền hình CGTN của Trung Quốc rằng cáo buộc virus xuất phát từ phòng thí nghiệm là một "thuyết âm mưu" nhằm "gây nhầm lẫn" cho mọi người.

"Là người thực hiện các nghiên cứu về virus, chúng tôi biết rõ loại nghiên cứu nào đang diễn ra trong viện, cũng như cách viện quản lý virus và mẫu nghiên cứu. Như chúng tôi đã nói từ đầu, không thể nào virus này đến từ phía chúng tôi", ông Yuan nói.

"Chúng tôi có một chế độ quản lý và quy tắc nghiên cứu chặt chẽ, vì vậy chúng tôi tự tin" không để rò rỉ virus ra bên ngoài, ông nói tiếp.



Phòng thí nghiệm P4 của Viện Virus học Vũ Hán, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Chuyên gia Yuan cho rằng việc phòng thí nghiệm đặt tại nơi Vũ Hán - nơi dịch bệnh bùng phát - làm cho "thuyết âm mưu" virus là sản phẩm của phòng thí nghiệm này nghe có vẻ hợp lý hơn.

Tuy nhiên, phòng thí nghiệm P4 là cơ sở nghiên cứu có mức độ kiểm soát an toàn sinh học cao nhất ở Trung Quốc.

"Giám đốc Phòng thí nghiệm quốc gia Galveston ở Mỹ đã nói rõ rằng phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng được quản lý tốt như các phòng thí nghiệm ở châu Âu và ở Mỹ", ông Yuan nói.

Ông cho rằng cách lập luận virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm là "có thể hiểu được", song "đó là một bước đi hiểm độc nhằm lừa dối người dân một cách có chủ đích".

"Họ không có bằng chứng hay logic nào hỗ trợ cho lời cáo buộc. Họ đang đưa ra cáo buộc hoàn toàn dựa vào suy đoán của riêng mình", ông Yuan khẳng định.

Các cáo buộc virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán đã xuất hiện từ khi dịch bệnh (được đặt tên là đại dịch COVID-19) bùng phát ở địa phương này. Hồi tháng 2, Viện Virus học Vũ Hán đã một lần phủ nhận cáo buộc này, theo báo Bangkok Post.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên viện này lên tiếng sau khi truyền thông Mỹ nhắc lại cáo buộc với những lập luận mới.

Ngày 15-4, đài Fox News đưa tin virus SARS-CoV-2 không phải là một vũ khí sinh học, mà bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán do đơn vị này không tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn an toàn và làm phát tán virus ra cộng đồng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington sẽ "xem xét rất kỹ lưỡng" giả thuyết này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo thì xác nhận giả thuyết này và yêu cầu "chính phủ Trung Quốc công khai", cũng như giải thích "chính xác virus đã lây lan như thế nào".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 16-4 đã bác bỏ cáo buộc của chính quyền ông Trump và nhắc lại rằng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) "đã nhiều lần khẳng định không có bằng chứng" virus SARS-CoV-2 là sản phẩm của phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Trước đó, Trung Quốc đã liên tục phủ nhận mọi cáo buộc về việc COVID-19 bùng phát là do hành động của nước này. Đồng thời, một số quan chức ở Bắc Kinh còn nêu ra giả thuyết binh lính Mỹ đang mang mầm bệnh sang Trung Quốc.

Cuộc tranh cãi giữa Mỹ và Trung Quốc đã kéo cả WHO vào rắc rối khi Tổng thống Trump cáo buộc WHO bao che cho Trung Quốc và quyết định cắt tài trợ cho WHO trong vòng 60-90 ngày.