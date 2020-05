Ngày 4-5 lễ thông báo và trao giải các giải thưởng báo chí Pulitzer 2020 diễn ra trực tuyến trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành.



Mọi năm lễ trao giải Pulitzer thường diễn ra ở Trường Đại học Columbia tại TP New York, bang New York (Mỹ) nhưng năm nay thì không thể khi New York đang là tâm dịch COVID-19 của Mỹ. Lễ trao giải năm nay được tổ chức tại phòng khách nhà báo và là người điều phối giải Pulitzer - bà Dana Canedy và được truyền trực tiếp qua YouTube.

Càn quét giải thưởng năm nay là các nhà báo của tờ báo kỳ cựu New York Times, với ba giải chính: Điều tra, Bình luận và Tin Quốc tế.



Trụ sở báo New York Times ở quận Manhattan, TP New York, bang New York (Mỹ). Ảnh: REUTERS

Giải Điều tra thuộc về nhà báo Brian Rosenthal với loạt bài về ngành công nghiệp taxi ở TP New York, về tình trạng nhiều tài xế phải chịu đựng khổ sở thế nào khi phải đi vay nặng lãi.

New York Times cũng được trao giải Tin Quốc tế với loạt bài viết về chính phủ Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhà báo Nikole Hannah-Jones được trao giải Bình luận với bài viết về lịch sử nô lệ ở Mỹ.

Nhật báo Anchorage Daily News cùng sự phối hợp với tổ chức phi chính phủ ProPublica (chuyên đào tạo các nhà báo điều tra) đoạt giải ở thể loại Phục vụ cộng đồng. Anchorage Daily News đoạt giải nhờ một loạt bài về một ngôi làng ở bang Alaska không có cảnh sát bảo vệ, khiến nhà chức trách phải vào cuộc sau hàng thập kỷ lãng quên, giúp phần nào thay đổi luật pháp về ngôi làng, thu hút cả một lượng tiền ủng hộ lớn đổ về ngôi làng này.



Phóng viên ảnh Mukhtar Khan của hãng tin AP chia sẻ niềm vui thắng giải với gia đình tại nhà ở TP Srinagar, vùng Kashmir (Ấn Độ) ngày 5-4. Ông là một trong ba phóng viên ảnh của AP được trao giải thể loại Phóng sự ảnh với loạt ảnh đưa tin về xung đột ở Kashmir. Ảnh: AP

Ở thể loại Tin nóng, tờ The Courier-Journal thắng giải vì đã đưa tin nhanh về vụ thống đốc sắp mãn nhiệm của bang Kentucky ân xá cho hàng trăm người trước khi ông hết nhiệm kỳ.

Giải thưởng ở thể loại Hoạt họa xã luận thuộc về báo New Yorker với tác phẩm nói về các nhân vật và các chính sách từ Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Giải thưởng báo chí Pulitzer bắt đầu năm 1917, theo mong muốn của nhà biên tập, nhà xuất bản nổi tiếng người Mỹ tên Joseph Pulitzer.