Ngày 12-5 (giờ địa phương), Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm Mỹ và là thành viên nhóm chuyên trách chống dịch COVID-19 Nhà Trắng - TS Anthony Fauci đã có phiên điều trần trực tuyến trước Uỷ ban Sức khoẻ, Giáo dục, Lao động và Hưu trí Thượng viện Mỹ, theo tờ The Washington Post.

Trong phiên điều trần ông Fauci đã cảnh báo việc một số bang tiến hành cho mở cửa lại mà không tuân theo các quy trình mở cửa chuẩn của liên bang sẽ gặp hậu quả nghiêm trọng.



TS Anthony Fauci trong phiên điều trần trực tuyến ngày 12-5. Ảnh: CNN

"Nếu một số khu vực mở cửa lại mà không đảm bảo được là khu vực đó đủ khả năng phản ứng nhanh và hiệu quả, tôi e ngại chúng ta sẽ lại thấy những ca nhiễm sẽ bắt đầu tăng trở lại, dẫn đến nguy cơ tái bùng phát dịch. Thông điệp của tôi rất rõ ràng: Hãy làm theo theo quy trình mở cửa chi tiết và chính xác của liên bang", ông Fauci nhấn mạnh.

Chuyên gia này cũng kêu gọi nhà chức trách nên chuẩn bị tinh thần đối phó với khả năng ca nhiễm tăng trở lại vào mùa thu, đúng vào giai đoạn bùng phát cúm mùa hàng năm ở Mỹ, trái với phát ngôn hồi tuần trước của Tổng thống Donald Trump. Cụ thể, ông Trump tuyên bố virus hoàn toàn có thể tự biến mất trong thời gian tới mà không cần tìm ra vaccine.

"Đây là một loại virus cực kỳ dễ lây lan và do đó nếu trên thế giới vẫn còn mầm bệnh thì nó vẫn có thể xuất hiện lại", ông Fauci cho biết.

Bình luận thêm về tình hình dịch ở Mỹ, TS Anthony Fauci cho rằng con số hơn 80.000 người tử vong hiện nay nhiều khả năng không phản ánh đúng thực tế vì có thể có những người tử vong ở nhà riêng hoặc tử vong ngoài bệnh viện. Những ca này không được giám định nguyên nhân tử vong nên không tính vào thống kê chính thức.

Cùng tham gia với ông Fauci trong phiên điều trần còn có một số thành viên nhóm chuyên trách chống dịch Nhà Trắng khác như Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Robert Redfield, Giám Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Stephen Hahn và đại diện Bộ Y tế Brett Giroir.