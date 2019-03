Thế giới lên án mạnh mẽ vụ xả súng ở New Zealand 49 người chết

Trên trang Twitter, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ “sự cảm thông sâu sắc” sau vụ xả súng kinh hoàng vào hai nhà thờ ở TP Christchurch, New Zealand, khiến 49 người chết ngày 15-3, theo hãng tin CNN.

Trước đó, Nhà Trắng đã ra thông cáo phản ứng với vụ xả súng này: “Mỹ lên án mạnh mẽ vụ tấn công ở TP Christchurch. Sự quan tâm và cầu nguyện của chúng tôi luôn dành cho các nạn nhân và gia đình của họ. Chúng tôi đứng về phía người dân và chính phủ New Zealand chống lại hành động thù hận xấu xa này” – thông cáo Nhà Trắng cho biết.

Các nhà lãnh đạo trên thế giới cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố này, đồng thời gửi lời chia buồn tới người dân và đất nước New Zealand.



Nhân viên cứu thương đưa nạn nhân vụ xả súng ra khỏi nhà thờ ở TP Christchurch, New Zealand. Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Anh Theresa May bày tỏ đồng cảm sâu sắc sau khi nghe thông tin về vụ tấn công, đồng thời chia sẻ với những nạn nhân. “Thay mặt cho Vương quốc Anh, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới người dân New Zealand sau vụ tấn công khủng bố kinh hoàng ở Christchurch. Sự quan tâm của tôi luôn dành cho tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi hành động bạo lực bệnh hoạn này”- bà May viết trên Twitter.



Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan lên án vụ tấn công này là một vụ giết người hàng loạt nhằm vào cộng đồng người Hồi giáo, đồng thời cảnh báo sẽ có thêm nhiều thảm họa khác nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng vụ tấn công nhằm vào những người dân thường này đặc biệt tàn bạo và bất cần đạo lý.bÔng Putin bày tỏ hy vọng các thủ phạm sẽ sớm bị nghiêm trị.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk gọi đây là sự việc đau lòng và vụ tấn công tàn bạo này sẽ không thể làm tổn hại tới những giá trị nhân văn tại New Zealand.



Người dân chờ bên ngoài nhà thờ khi xảy ra hai vụ xả súng ở TP Christchurch. Ảnh: AP

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã chia sẻ sự đau buồn với các nạn nhân, thân nhân và chính phủ New Zealand khi phải trải qua vụ tấn công của những kẻ cuồng tín và cực đoan nhằm hủy hoại xã hội.



Thủ tướng Đức Angela Merkel, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia buồn cũng người dân New Zealand và các nạn nhân, đồng thời khẳng định luôn sát cánh cùng New Zealand chống lại những hành động khủng bố.

Trong khi đó, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết khối liên minh quân sự này sẵn sàng sát cánh cùng New Zealand để bảo vệ trật tự xã hội và những giá trị chung.

Thủ tướng Na Uy Erna Solberg thì kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng chung tay đẩy lùi mọi hình thức cực đoan sau các vụ tấn công tại New Zealand. Phát biểu trên kênh truyền hinhg TV2, bà Solberg bày tỏ sự đau buồn trước thông tin về các vụ tấn công tại New Zealand và cho rằng những vụ việc này gợi nhắc lại phần ký ức đau buồn trong người dân Na Uy về vụ tấn công làm 77 người chết do đối tượng Anders Behring Breivik thực hiện hồi tháng 7-2011.

Tờ The New York Times cho biết, Đức giáo hoàng Francis đã lên án “hành động bạo lực vô nghĩa” trong các vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ở TP Christchurch, đồng thời cầu nguyện cho cộng đồng người Hồi giáo và tất cả người dân New Zealand.

Trong một thông cáo, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết: “Indonesia lên án mạnh mẽ hành vi xả súng, đặc biệt là tại nhà thờ, khi lễ cầu nguyện ngày thứ Sáu đang diễn ra” và “Chính phủ cùng người dân Indonesia gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ”.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan lên án các vụ tấn công nhằm vào hai nhà thờ Hồi giáo tại New Zealand và cho rằng làn sóng chống Hồi giáo trỗi dậy sau sự kiện 11-9 phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan Mohammad Faisal cũng dùng mạng xã hội để lên án vụ việc, đồng thời sử dụng dòng hashtag #pakistanagainstterror (Pakistan phản đối chủ nghĩa khủng bố).

Cảnh sát New Zealand xác nhận 49 người thiệt mạng trong vụ xả súng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở quận Hagley Park và vùng ngoại ô Linwood, TP Christchurch ngày 15-3. Bốn nghi phạm đã bị cảnh sát bắt sau đó. Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern gọi đây là một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand, quốc gia nổi tiếng vì sự thanh bình.