Israel đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Bhutan, giúp nhà nước Do Thái mở rộng các mối liên kết quốc tế, hãng tin Reuters cho hay.

Ngày 11-12, Bhutan - quốc gia Phật giáo ở Nam Á có quan hệ đặc biệt gần gũi với Ấn Độ - và Israel đã ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao tại TP New Delhi (Ấn Độ). Đại diện của hai nước lần lượt là Đại sứ Israel tại Ấn Độ, ông Ron Malka với Đại sứ Bhutan tại Ấn Độ, Thiếu tướng Vetsop Namgyel.

"Việc thiết lập quan hệ ngoại giao sẽ tạo ra những hướng đi mới cho sự hợp tác giữa hai nước trong việc quản lý nguồn nước, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, khoa học nông nghiệp và các lĩnh vực khác mà hai bên cùng có lợi" - Bộ Ngoại giao Bhutan viết trong thông báo về quan hệ Bhutan-Israel.

Phía Israel cho biết đây là thành quả của "vài năm" tiếp xúc bí mật giữa hai nước và hai bên đã đạt được thỏa thuận vào tuần trước, trong cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Israel, Tướng Gabi Ashkenazi với người đồng cấp Bhutan Tandy Dorji.



Đại sứ Israel Ron Malka và Đại sứ Bhutan Vetsop Namgyel ký thỏa thuận thiết lập quan hệ ngoại giao Israel-Bhutan hôm 12-12. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Vui mừng trước thành quả ngoại giao này, ông Ashkenazi cho rằng số lượng các nước công nhận tính hợp pháp của nhà nước Israel đang "gia tăng và mở rộng".

"Việc thiết lập quan hệ giữa chúng tôi (tức Israel) với Bhutan sẽ đóng vai trò là một cột mốc quan trọng khác trong việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ của Israel với châu Á" - ông Ashkenazi nói.

Tổng thống Israel Benjamin Netanyahu hoan nghênh thỏa thuận giữa Tel Aviv và Thimphu. Ông Netanyahu cũng cho biết Israel đã liên lạc với nhiều nước khác với mong muốn thiết lập quan hệ ngoại giao.

Hiện nay, Israel đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước thuộc Liên Hợp Quốc. Những nước chưa có quan hệ chính thức với Israel hầu hết là các quốc gia Hồi giáo.

Hôm 10-12, Morocco trở thành quốc gia Hồi giáo mới nhất có quan hệ chính thức với Israel. Trong bốn tháng trước đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Bahrain và Sudan đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel.

Cả Reuters và báo The Times of Israel đều nhấn mạnh rằng việc phải đến thời điểm hiện tại thì Israel và Bhutan mới thiết lập quan hệ chính thức không liên quan tới việc các nước Hồi giáo cố gắng cô lập nhà nước Do Thái. Nguyên nhân được cho là chính sách tự cô lập trong một thời gian dài của Bhutan.

Phải đến năm 2007, Bhutan mới độc lập hơn về chính sách đối ngoại và quốc phòng. Trước đó, ở hai lĩnh vực quan trọng này, chính quyền Thimphu đều thông qua sự cố vấn của New Delhi. Hiện nay, Bhutan đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 53 quốc gia thuộc Liên Hợp Quốc, theo Reuters.