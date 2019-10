Thủ lĩnh tối cao mới của IS là cựu binh của ông Saddam Hussein

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) nhanh chóng ra thông báo đã chọn được thủ lĩnh tối cao mới cho tổ chức này, chỉ một ngày sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi trong cuộc vây ráp ở tỉnh Idlib (tây bắc Syria) tối 26-10.



Nhân vật được chọn là Abdullah Qardash, còn được biết đến với các tên gọi “Kẻ hủy diệt”, “Giáo sư”, vốn là một sĩ quan trong quân đội Iraq dưới thời Tổng thống Saddam Hussein.



Thủ lĩnh tối cao mới của IS - Abdullah Qardash. Chưa rõ Qardash hiện bao nhiêu tuổi. Ảnh: NYP

Theo báo Times of London, Qardash rất trung thành với al-Baghdadi. Năm 2003, hai nhân vật này từng bị Mỹ giam giữ chung ở trung tâm giam giữ trại Bucca ở tỉnh Basra (Iraq) vì có liên quan đến tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Sau khi cùng vào hàng ngũ IS, al-Baghdadi chủ trương trao quyền nhiều hơn cho Qardash thậm chí trước khi mình chết. Qardash cũng là bạn thân của Abu Alaa al-Afri, phó tướng của al-Baghdadi đã thiệt mạng trong một trận tấn công của Mỹ năm 2016.

Ông Fadhel Abo Ragheef, từng là nhà phân tích an ninh của chính phủ Iraq, từng nói với Times of London hồi tháng 8 rằng al-Baghdadi đã “cố gắng chuẩn bị cho Qardash trở thành lãnh đạo IS trong tương lai”.

Newsweek dẫn thông tin từ một quan chức tình báo khu vực cho biết từ khi al-Baghdadi còn sống, Qardash đã được xem là người hoạch định chính sách cho IS, trực tiếp tổ chức các chiến dịch tấn công và giám sát các hoạt động hàng ngày của tổ chức này.

“Al-Baghdadi không có thực quyền. Ông ta không tham gia vào các chiến dịch hay hoạt động mỗi ngày. Tất cả những gì al-Baghdadi làm là nói có hoặc không, không tham gia lên kế hoạch” – nguồn tin nói với Newsweek.



Hiện trường nơi Baghdadi kích nổ bom tự sát khi bị lực lượng đặc nhiệm Mỹ truy đuổi, ở tỉnh Idlib (tây bắc Syria) ngày 26-10. Ảnh: AFP

Theo các nhà nghiên cứu tại Trường Nghiên cứu quốc tế S. Rajaratnam (Singapore), Qardash được các nhà phân tích an ninh mô tả là tàn nhẫn và độc tài nhưng cũng rất được ngưỡng mộ trong nội bộ IS. Qardash có trách nhiệm loại trừ những ai chống lại phong cách lãnh đạo của al-Baghdadi. Tuy nhiên theo Times of London, trong nội bộ IS không phải toàn bộ các thành viên đều ủng hộ tầm nhìn và chiến lược của Qardash.

Nhiều người lo cái chết của Baghdadi sẽ kích thích một làn sóng khủng bố mới trên thế giới. Theo nguồn tin của Newsweek, các địa phương IS ra tay tới đây sẽ là Syria, Iraq, châu Âu, và “chắc chắn có Mỹ”.

“Quý vị đã đánh vào một kẻ khổng lồ đang ngủ, nó sẽ thức giấc và gây ra hỗn loạn không thể đoán trước được và gây hỗn loạn cho người dân phương Tây” – nguồn tin nói.

Trước mắt chính phủ Pháp đã cảnh báo người dân thận trọng trước nguy cơ này.