Kênh Channel News Asia ngày 4-2 đưa tin cơ quan y tế của Liên Hiệp Quốc vừa cảnh báo số người mắc bệnh ung thư sẽ tăng 81% tính đến năm 2040 tại các nước có thu nhập trung bình và thấp.

Nguyên nhân của sự gia tăng đột biến này là do thiếu đầu tư vào phòng ngừa và chăm sóc bệnh ung thư.



Một báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết các quốc gia có thu nhập vừa và thấp hầu như chỉ tập trung vào nhiệm vụ chống bệnh truyền nhiễm và cải thiện sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em thay vì chống ung thư.



Đồng thời các nước này cũng có tỉ lệ tử vong do ung thư cao nhất.



Trong báo cáo, trợ lý tổng giám đốc của WHO, ông Ren Minghui nói: "Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta trong việc giải quyết sự bất bình đẳng không thể chấp nhận được trong dịch vụ chống ung thư giữa các nước giàu và nghèo".



Số người bệnh ung thư ở nước có thu nhập vừa - thấp sẽ tăng nhanh hơn các nước có thu nhập cao. Ảnh: REUTERS



Ông cho biết nếu ai cũng có thể tiếp cận hệ thống chăm sóc bệnh nhân ung thư thì sẽ có cơ hội được phát hiện bệnh sớm, nhờ đó tỉ lệ chữa khỏi ung thư cũng cao hơn.

Ông nói trong báo cáo: "Ung thư không phải là bản án tử hình cho bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào".

Báo cáo cho biết khoản đầu tư 25 tỉ USD trong thập niên tới có thể cứu được 7 triệu người khỏi bệnh ung thư.



Ông Andre Ilbawi thuộc bộ phận quản lý các bệnh không lây nhiễm của WHO nói với truyền thông rằng kiểm soát ung thư không cần phải tốn kém.



Báo cáo hằng năm cho thấy số trường hợp ung thư trên toàn thế giới sẽ tăng 60% vào năm 2040, trong đó 25% ca tử vong do thuốc lá gây ra.



Bà Elisabete Weiderpass, giám đốc Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế làm việc với WHO, cho biết điều kiện điều trị ung thư tốt ở các nước thu nhập cao đã giảm tỉ lệ tử vong xuống 20% trong giai đoạn 2000-2015.



Tuy nhiên ở các nước nghèo, con số này chỉ ở mức 5%.



Cứ năm người thì có một người bị chuẩn đoán ung thư, theo nhận định của báo cáo.

Từ lâu ung thư được xem là căn bệnh của các quốc gia giàu có nhưng điều này không còn đúng nữa. "Đó là gánh nặng của toàn thế giới" - ông Ren khẳng định.