Tỉ phú Bloomberg chi 30 triệu USD cho 60s quảng cáo tranh cử

Tỉ phú Bloomberg hiện đang ráo riết chạy đua vào Nhà Trắng bằng việc mua quảng cáo ở hơn 20 tiểu bang, báo The New York Times đưa tin.



Ông Bloomberg, năm nay 77 tuổi, từng là thị trưởng thành phố New York, đã chi ít nhất 30 triệu USD vào ngày 22-11 cho một tuần quảng cáo trên truyền hình, như một kế hoạch nằm trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.



Ông Bloomberg, cựu thị trưởng New York - Ảnh: REUTERS

Việc mua quảng cáo sẽ bắt đầu vào đầu tuần tới tại hơn hai chục tiểu bang từ California đến Maine, theo các nhà theo dõi quảng cáo.

Chiến dịch này sẽ bao gồm một đoạn quảng cáo dài 60 giây. Việc chi một khoảng không nhỏ cho việc quảng bá rộng rãi chiến dịch tranh cử cho thấy ngân sách khổng lồ mà ông Bloomberg dự kiến sẽ đổ vào việc thực hiện quyết tâm đánh bại Tổng thống Trump.



Phạm vi mua quảng cáo của ông Bloomberg cũng đáng kinh ngạc. Chi phí này cao hơn so với một năm quảng cáo của những chiến dịch nhỏ lẻ và nhiều hơn số tiền mà Thượng nghị sĩ Cory Booker đã quyên góp từ tháng 2 đến cuối tháng 9.



Cụ thể, ông Bloomberg sẽ chi 1,2 triệu USD ở Los Angeles, 863.000 USD ở Chicago, 754.000 USD ở Boston, 626.000 USD ở Houston và 611.000 USD ở Dallas, theo Advertising Analytics, một công ty theo dõi truyền thông. Những thành phố nhỏ hơn cũng không bị ông bỏ qua, chẳng hạn Fargo, N.D. cũng được ông chi 43.000 USD để quảng cáo.



Hôm 21-11, ông Bloomberg đã chính thức tham gia cuộc đua khi nộp hồ sơ lên Ủy ban bầu cử liên bang (FEC) để tham gia tranh cử với tư cách một thành viên của đảng Dân chủ. Thông tin này gây ngạc nhiên lớn khi chính ông Bloomberg hồi tháng 3 từng nói ông sẽ không tham gia cuộc đua tổng thống 2020.



Tỷ phú Michael R. Bloomberg, 77 tuổi, đã chi ít nhất 30 triệu USD vào hôm 22-11 cho một tuần quảng cáo trên truyền hình nhằm quảng bá cho chiến dịch tranh cử. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Bên cạnh ông Bloomberg, Tổng thống Trump hiện phải tranh đấu với 20 đối thủ khác bao gồm 17 đối thủ thuộc đảng Dân chủ và ba đối thủ trong nội bộ đảng Cộng hòa.

Tuy nhiên, trường hợp ông Bloomberg khác biệt hơn nhiều khi nhân vật này cũng có nền tảng là một tỉ phú như ông Trump, và đang sở hữu một tập đoàn truyền thông.

Các kết quả thăm dò dư luận hiện nay cho thấy đang có ba ứng cử viên tổng thống dẫn đầu đường đua bên phía Đảng Dân chủ là hai thượng nghị sĩ: Elizabeth Warren của bang Massachusetts vàvBernie Sanders của bang Vermont, cùng cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Việc ông Bloomberg bỏ một số tiền lớn trong việc mua quảng cáo hôm 22-11 nhanh chóng thu hút sự chỉ trích từ các đối thủ.



Ông Steve Bullock, Thống đốc bang Montana, người đang điều hành một chiến dịch tranh cử cho tổng thống, đã viết trên Twitter rằng: "Một tỉ phú khác nghĩ rằng đề cử của đảng Dân chủ là để bán chăng?".



Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar của bang Minnesota, người vận động tranh cử ở New Hampshire, nói đùa rằng bà cũng sẽ bỏ hàng triệu USD để mua quảng cáo. Đồng thời, bà lập luận rằng sự giàu có của ông Bloomberg có thể tự làm mất đi những cử tri tiềm năng, những người đã quá mệt mõi với các chính trị gia nhiều tiền.

Ông Bloomberg là tỉ phú Mỹ giàu thứ 8 của Mỹ với tài sản ước tính 53,4 tỉ USD, giàu hơn nhiều so với ông Trump. Ông là người sáng lập Tập đoàn Bloomberg, công ty mẹ của hãng tin Bloomberg nổi tiếng ở Mỹ.

Ông sẽ là ứng cử viên lớn tuổi thứ hai trong số các ứng cử viên tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ. Tuổi tác cũng là vấn đề nổi cộm của đảng này khi ông Sanders đã 78 tuổi, ông Biden 76 tuổi, và bà Warren 70 tuổi.