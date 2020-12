Do nhầm lẫn, tám nhân viên của một viện dưỡng lão ở TP Stralsund (Đức) đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 Pfizer-BioNTech với liều lượng nhiều gấp năm lần, khiến một nửa trong số họ phải nhập viện.

Theo đài RT, sự việc xảy ra vào ngày 27-12, bảy công nhân nữ và một công nhân nam (từ 66 đến 82 tuổi) đã được tiêm nhiều gấp năm lần liều vaccine do công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech và tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer sản xuất.

Thông tin từ chính quyền vùng Vorpommern-Rügen cho biết bốn trong tám nhân viên đã được đưa đến bệnh viện, những người còn lại được đưa về nhà và liên lạc thường xuyên với cơ sở y tế khu vực để theo dõi.



Một nhân viên y tế đang lấy vaccine ngừa COVID-19 bằng kim tiêm. Ảnh: REUTERS

Người đứng đầu chính quyền vùng Vorpommern-Rügen - ông Stefan Kerth - tiết lộ bốn trong số tám nhân viên đang được theo dõi tại bệnh viện vì xuất hiện "các triệu chứng tương tự như nhiễm COVID-19” sau khi được tiêm 150 microgram (mcg) vaccine, gấp năm lần liều lượng 30 mcg bình thường.

"Tôi vô cùng lấy làm tiếc về sự cố này. Trường hợp hy hữu này là do lỗi của cá nhân. Tôi hy vọng tất cả những người bị ảnh hưởng không gặp phải tác dụng phụ nghiêm trọng và lâu dài" - ông Kerth nói.

Đây cũng là ngày đầu tiên Đức bắt đầu quá trình tiêm chủng cho các nhân viên y tế và những công dân cao tuổi ở các viện dưỡng lão. Việc tiêm ngừa cho toàn bộ người dân sẽ được triển khai vào năm tới.



Lọ vaccine ngừa COVID-19 do công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech và tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer sản xuất. Ảnh: REUTERS

Tuy nhiên, việc phân phối vaccine tại quốc gia này đang gặp trở ngại do một số khu vực đã từ chối nhận các lô hàng vaccine vì nghi ngờ chúng không được giữ ở nhiệt độ đúng -70 độ C cần thiết để bảo đảm chất lượng và độ an toàn của vaccine.

Bảy quận của bang Bavaria đã quyết định trả lại 1.000 liều vaccine sau khi những lô vaccine mà họ nhận được có nhiệt độ bảo quản lên đến 15 độ C, bác bỏ tuyên bố của BioNTech cho rằng vaccine với nhiệt độ cao vẫn có thể sử dụng được.

Trong lúc Liên minh châu Âu (EU) vẫn còn do dự trước việc sử dụng vaccine của Pfizer, các cơ quan y tế đã đẩy nhanh quá trình phân phối vào đầu tháng này khi các quốc gia thành viên, bao gồm Đức, phàn nàn về sự chậm trễ.

Các quốc gia châu Âu đã bắt đầu quá trình tiêm ngừa cho người dân vào cuối tuần qua, khuyến cáo bất kỳ công dân nào trên 16 tuổi nên tiêm cùng một lúc hai liều vaccine, RT đưa tin.