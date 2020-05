Đài CNN ngày 9-5 đưa tin ba quan chức cấp cao thuộc nhóm chuyên trách chống dịch COVID-19 của Nhà Trắng đã phải tiến hành tự cách ly sau khi tiếp xúc với một người xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Được biết ba quan chức này bao gồm Giám đốc Viện Dị ứng và bệnh truyền nhiễm Mỹ (NIAID) Anthony Fauci, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield và Giám đốc Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) Stephen Hahn.



Giám đốc NIAID Anthony Fauci trong họp báo về COVID-19 ngày 29-4. Ảnh: AFP

Về phía ông Anthony Fauci, đại diện NIAID cho biết hiện vị bác sĩ này đã xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trường hợp của ông Fauci được đánh giá là "có nguy cơ thấp" vì chỉ tiếp xúc với bệnh nhân trước khi người đó xét nghiệm dương tính.

Dù vậy, Giám đốc Anthony Fauci vẫn sẽ tiến hành tự cách ly, làm việc tại nhà trong 14 ngày tới và chỉ đến Nhà Trắng khi được yêu cầu.

Ông Robert Redfield cũng được đánh giá là "có nguy cơ thấp" với lý do tương tự ông Fauci. Hiện chưa rõ ông đã xét nghiệm COVID-19 hay chưa nhưng thông cáo ngày 9-5 của CDC khẳng định ông Redfield đến nay chưa có dấu hiệu bất thường nào về sức khỏe. Quan chức này cũng sẽ tiến hành tự cách ly trong hai tuần tới.

Trong khi đó, Giám đốc FDA Stephen Hahn ngay sau khi nhận được tin đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 và nhận kết quả âm tính. Hiện ông cũng đang tự cách ly 14 ngày.

Cả ba quan chức này dự kiến sẽ điều trần trước Thượng viện vào ngày 12-5 về kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại, mở cửa kinh tế Mỹ trong thời gian tới.



Giám đốc FDA Stephen Hahn (phải) và Giám đốc CDC Robert Redfield (trái) trong một phiên làm việc ở Nhà Trắng hồi tháng 4. Ảnh: AFP

Đến nay chưa rõ danh tính bệnh nhân đã tiếp xúc với ba quan chức trên. Tuy nhiên, tờ Politico cho rằng có thể người đó là thư ký báo chí cho Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence - bà Katie Miller.

Bà Miller là người được phát hiện nhiễm COVID-19 hôm 8-5 và thường xuyên có mặt trong buổi làm việc của nhóm chuyên trách chống dịch. Bà còn là vợ của ông Stephen Miller - cố vấn hàng đầu của Tổng thống Donald Trump.

Thông tin về bà Miller đã làm dấy lên lo ngại dịch đang bắt đầu lây lan trong giới lãnh đạo cấp cao của Mỹ.