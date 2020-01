Trang chủ của Chương trình Thư viện Lưu ký Liên bang Mỹ (FDLP) do chính phủ Mỹ vận hành đã bị một nhóm tin tặc tấn công và đăng tải một thông điệp cảnh báo Mỹ về năng lực của Iran, CBS News đưa tin ngày 4-1. Sự việc diễn ra vài ngày sau khi Mỹ không kích tiêu diệt Thiếu tướng Qassem Soleimani - Chỉ huy Lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Những kẻ tấn công đã giành quyền kiểm soát trang web trong thời gian ngắn và đăng lên một bức ảnh máu me có hình Tổng thống Donald Trump cùng với tuyên bố: "Với sự ra đi của ông ấy (Tướng Soleimani - PV) và với quyền lực của thánh Allah, con đường và sự nghiệp của ông sẽ không dừng lại".

Nhóm tin tặc cảnh báo trực tiếp về sự trả thù nhắm vào những kẻ đã gây ra cái chết của Tướng Soleimani và của các nạn nhân khác trong vụ không kích rạng sáng 3-1 ở sân bay quốc tế Baghdad (Iraq).



Bên dưới tấm hình, nhóm tấn công nhắc lại: "Đây chỉ là một phần nhỏ trong khả năng trên không gian mạng của Iran! Chúng tôi luôn sẵn sàng. Sẽ còn tiếp tục…".



Hàng ngàn người dân Iran đã tham dự lễ tang của Thiếu tướng Qassem Soleimani, người bị thiệt mạng trong vụ không kích của Mỹ ngày 3-1. Ảnh: AP

Ngay sau khi bức ảnh chế hình Tổng thống Trump và "Thông điệp từ nước Cộng hòa Hồi giáo Iran" xuất hiện, trang web không thể truy cập được.

Người phát ngôn của Cơ quan An ninh cơ sở hạ tầng và an ninh mạng (CISA) thuộc Bộ An ninh nội địa Mỹ xác nhận có xảy ra vụ tấn công.



"Chúng tôi biết trang web của FDLP đã bị phá hoại với một thông điệp Iran chống Mỹ. Đến thời điểm này, chưa thể xác nhận đây là hành động của các đối tượng được nhà nước Iran tài trợ hay không. CISA đang theo dõi tình hình cùng với FDLP và các đối tác liên bang của chúng tôi" - CNS News dẫn lời quan chức trên.

Nhóm tin tặc tuyên bố một "Nhóm Tấn công An ninh mạng Iran" đã tấn công tranh web. Tuy nhiên, CBS News dẫn lời các chuyên gia an ninh mạng rằng không có thông tin về một nhóm tin tặc có tên như vậy, do đó chưa thể xác nhận mối liên hệ của chúng với chính phủ Iran.

Theo một quan chức an ninh mạng Mỹ, nhóm tin tặc có thể chỉ có quan điểm ủng hộ Iran và phẫn nộ trước cái chết của Tướng Soleimani chứ không có liên hệ với chính phủ Iran.

Các chuyên gia cũng đánh giá vụ tấn công không gây ra nhiều thiệt hại. Hành động này mang nhiều tính biểu tượng hơn là việc chủ đích phá hoại tài nguyên trên trang web này.

Trang web FDLP cho phép người dân "truy cập công khai miễn phí và vĩnh viễn vào thông tin của chính phủ liên bang", bao gồm các dự luật và đạo luật, bản án và một loạt các tài liệu do chính phủ công bố.

Sau cái chết của Thiếu tướng Soleimani, Iran thề sẽ "đáp trả mạnh mẽ" để trả thù. Ngày 4-1, một tướng lĩnh cấp cao của IRGC đe dọa Iran có thể tấn công trả đũa vào 35 vị trí chiến lược của Mỹ và đồng minh Israel ở Trung Đông.

Chính phủ Mỹ tin rằng Tehran có thể bắt đầu hành động trả đũa chỉ "trong vòng vài tuần" và đã sẵn sàng để đối phó với các hành động đó. Tổng thống Trump tuyên bố đã xác định hơn 50 mục tiêu ở Iran mà Washington có thể nhắm tới nếu Tehran tiến hành trả đũa.