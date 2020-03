Tính đến 6 giờ 30 sáng 15-3, tờ South China Morning Post dẫn nguồn Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc ghi nhận toàn thế giới có 5.781 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), 150.221 ca nhiễm. Như vậy, so với ngày 14-3, số ca tử vong tăng 272 người, số ca nhiễm tăng 6.703 người. Hiện đại dịch đã lan ra 151 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Các cơ quan y tế Trung Quốc cũng cho biết có 72.528 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 527 người so với ngày 14-3.



Nhân viên y tế trong khu vực cách ly ở một bệnh viện thuộc bang California, Mỹ hôm 14-3. Ảnh: CNBC

Tổng thống Philippines âm tính với virus gây dịch COVID-19

Tờ The Philippine Star ngày 14-3 cho hay Tổng thống Rodrigo Duterte và thượng nghị sĩ Christopher Lawrence Go - trợ lý thân cận của ông Duterte đã xét nghiệm COVID-19 sau khi tiếp xúc với các quan chức trong nội các.



Ông Go cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy cả ông và Tổng thống Duterte đều không nhiễm virus gây dịch COVID-19.

“Chúng tôi vẫn khỏe mạnh để thực hiện các nghĩa vụ của mình”, ông Go nói.



Theo thượng nghị sĩ GO, ông Duterte nay đã 74 tuổi không có bất kỳ triệu chứng nào nhiễm virus. Tuy nhiên, Tổng thống vẫn tiến hành xét nghiệm theo lời khuyên của giới chức y tế để đảm bảo rông vẫn khỏe mạnh tiếp tục công việc.



Người phát ngôn của Tổng thống Philippines cho biết ông Duterte sẽ tiếp tục làm việc và thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe.



Hầu hết các quan chức trong nội các Philippines, những người từng tiếp xúc với người nhiễm, đều tự cách ly để tránh nguy cơ lây lan virus.

Tính đến sáng 15-3, Philippines ghi nhận tám ca tử vong và 64 ca nhiễm COVID-19.



Trước đó hôm 12-3, Tổng thống Duterte đã phê chuẩn sắc lệnh nâng mức cảnh báo dịch từ cảnh báo đỏ cấp 1 lên cảnh báo đỏ cấp 2. Ngoài ra, lệnh cách ly cộng đồng tại thủ đô Manila sẽ có hiệu lực từ ngày 15-3 và kéo dài đến ngày 14-4.

Philippines cũng cho ngừng mọi hoạt động di chuyển trên bộ, trên không, trên biển đến và ra khỏi Manila và triển khai các biện pháp cách ly cộng đồng toàn quốc trong vòng 30 ngày.



Sắc lệnh mới được thông qua cũng cho phép triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch như cấm tụ tập đông người, tiếp tục đóng cửa trường học đến 12-4.

Ông Trump đã xét nghiệm COVID-19 và có kết quả âm tính

Phát biểu tại họp báo hôm 14-3 ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã được xét nghiệm vào đêm 13-3 (giờ địa phương). Đến tối cùng ngày đài Fox News đưa tin ông Trump có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây dịch COVID-19.



Ông Trump trước đó từng tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với một số người dương tính với virus SARS-CoV-2. Dù vậy, nhà lãnh đao Mỹ ban đầu từ chối tự cách ly hoặc xét nghiệm.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhiều khả năng đã đổi ý sau khi ba người đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida vào cuối tuần rồi cho kết quả dương tính với virus gây dịch COVID-19.



Người mới nhất là quyền Đại sứ Brazil tại Mỹ Nestor Forster, ông này ngồi cùng bàn với ông Trump tại buổi tiệc tối ngày 7-3. Ngồi chung bàn với ông Trump còn có con gái Ivanka Trump, con rể Jared Kushner và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Ông Bolsonaro hôm 13-3 đã lên tiếng khẳng định kết quả xét nghiệm COVID-19 của mình là âm tính. Tuy nhiên, truyền thông Brazil cho biết nhà lãnh đạo này sẽ được xét nghiệm lại.



Cũng trong ngày 13-3, Washington đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia đối đại dịch COVID-19.

Tính đến tối 14-3 (giờ địa phương), Mỹ ghi nhận 2.206 người nhiễm COVID-19, 49 ca tử vong.

Một hành khách Mỹ cấm bay trọn đời vì không khai báo COVID-19

Tờ The Washington Post ngày 14-3 cho hay hãng hàng không JetBlue của Mỹ đã thông báo cấm bay vĩnh viễn với một hành khách vì người này dù biết bản thân nhiễm COVID-19 trước khi lên máy bay nhưng lại chỉ thông báo sau khi đã hạ cánh.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay cất cánh từ sân bay quốc tế John F. Kennedy tại TP New York đến thị trấn Palm Beach, bang Florida ngày 11-3.

"Vụ việc đã đặt các thành viên phi hành đoàn, khách hàng của chúng tôi, các quan chức liên bang và địa phương vào một tình huống đáng lo ngại, trong khi có thể dễ dàng tránh được. Vì thế, khách hàng này sẽ không được phép bay trên các chuyến của JetBlue trong tương lai", JetBlue khẳng định.

Hiện không rõ nơi cách ly và tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân.

Ngay sau khi có thông tin về vụ việc, Cảng vụ hàng không New York và New Jersey đã lập tức trích xuất hình ảnh từ camera giám sát và cho khử trùng tất cả các khu vực hành khách này đi qua, gồm cổng lên máy bay, trạm kiểm soát an ninh, quầy làm thủ tục, thang máy và phòng vệ sinh.



Sân bay quốc tế Palm Beach cũng tạm đóng cửa để khử trùng vào tối 11-3. Tất cả các hành khách trên cùng chuyến bay với bệnh nhân trên đã được làm xét nghiệm và theo dõi tình trạng sức khỏe.



"Các hành khách trong những khu vực ngồi gần bệnh nhân dương tính đã được thông báo về các thủ tục theo dõi sức khỏe. Những hành khách còn lại được cho về nhà và tuân thủ chỉ dẫn, có thể liên hệ với Bộ Y tế nếu có bất kỳ lo ngại nào", đại diện Phòng Cứu hỏa và Cứu hộ Palm Beach cho hay.

Chuyên gia Hà Lan tìm ra kháng thể của COVD-19

Tờ NL Times (Hà Lan) ngày 14-3 đưa tin một nhóm nghiên cứu thuộc Trung tâm Y học Erasmus và ĐH Utrecht tuyên bố lần đầu tiên tìm ra kháng thể ngăn chặn đà lây nhiễm của COVID-19.

Với đột phá này, các nhà khoa học có thể bào chế được loại thuốc kháng virus mới và mở ra khả năng mọi người có thể tự xét nghiệm virus tại nhà.



“Ở đây chúng tôi muốn nói về một kháng thể đơn ở người có thể vô hiệu hóa SARS-CoV-2. Như chúng tôi biết, đây là kháng thể đầu tiên có thể ngăn chặn sự lây nhiễm”, nhóm nghiên cứu cho biết.

Dù vậy, Nl Times cho rằng nghiên cứu trên không nhất thiết sẽ cho ra đời một loại vaccine mới nhưng có thể tạo ra một loại thuốc mới để điều trị cho những người nhiễm COVID-19.

Việc sản xuất thuốc cũng nhanh hơn nhiều so với bào chế vaccine nhưng chi phí sản xuất cũng đắt hơn.



“Giờ đây chúng tôi đang cố gắng kêu gọi một công ty dược sản xuất kháng thể trên quy mô lớn như một loại thuốc. Nếu bệnh nhân sử dụng kháng thể này, khả năng lây nhiễm được dự đoán sẽ bị ngăn chặn. Do dó, thuốc có thể cho bệnh nhân cơ hội để bình phục”, nhóm nghiên cứu nhấn mạnh.

Tính đến sáng 15-3, Hà Lan ghi nhận 959 ca nhiễm COVID-19, 10 ca tử vong.

