Tính đến 6 giờ sáng 20-4 (giờ Việt Nam), trang thống kê Worldometer dẫn nguồn cơ quan y tế các nước ghi nhận trên toàn cầu có 164.891 người tử vong vì đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra (tên chính thức là đại dịch COVID-19), trong tổng số 2.404.047 ca nhiễm.

Như vậy, so với ngày 19-4, số ca tử vong tăng 3.941 người, số ca nhiễm tăng 3.758 người. Hiện đại dịch đã lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.



Thế giới đã có 624.713 bệnh nhân được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính, tăng 19.535 người so với ngày 19-4.



Một nữ y tá công tác tại Trung tâm Y tế Langone thuộc TP New York, bang New York (Mỹ) ngày 19-4. Ảnh: CNBC

Nga tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, ông Putin phải lên tiếng trấn an

Tờ The Moscow Times sáng 20-4 (giờ Việt Nam) dẫn nguồn các cơ quan y tế Nga cho biết nước này trong 24 giờ qua ghi nhận mức tăng kỷ lục 6.060 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân ở nước này lên 42.853. Số ca tử vong cũng tăng 48 người, lên 361.

Thủ đô Moscow tiếp tục là khu vực chịu tác động nặng nề vì đại dịch với 24.324 bệnh nhân COVID-19 trong đó 176 người tử vong.

Dù vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đã lên tiếng trấn an rằng tình hình dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát. Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định các cấp chính quyền đều đang phối hợp rất hiệu quả và làm việc có trách nhiệm.



Thời gian tới, ông Putin cho biết tất cả các biện pháp hạn chế đi lại sẽ được siết chặt, nhất là các khu vực trọng điểm như Moscow, do đây là điều cần thiết, hãng tin Reuters cho hay. Các cư dân sống ở thủ đô trước đó cũng được cam kết cấp thuốc điều trị miễn phí nếu có dấu hiệu nhiễm COVID-19.

Cũng theo ông Putin, Nga sẽ tiếp tục học hỏi kinh nghiệm chống dịch từ các nước khác đồng thời nhấn mạnh Nga hiện có đủ điều kiện để đẩy lùi dịch như nền kinh tế vững mạnh, đủ nguồn lực cần thiết và cơ sở y tế được chuyên môn hoá cao.

Anh tốt dần, số ca tử vong mới thấp đáng kể

Trang thống kê Wordometer ghi nhận đến sáng 20-4 (theo giờ Việt Nam) toàn nước Anh trong 24 giờ qua mất thêm 596 người vì COVID-19, đưa tổng số ca tử vong lên 16.060. Đây là mức tử vong thấp thứ hai trong một ngày trong hai tuần gần nhất, chỉ sau ngày 6-4 (439 người chết).

Đến nay, số bệnh nhân COVID-19 ở quốc gia châu Âu này tổng cộng là 120.067, tăng 5.850 ca trong vòng 24 giờ qua.

Theo kế hoạch, Anh đang tiến hành xét nghiệm diện rộng để tăng cường tính hiệu quả và thời gian của công tác phát hiện và cách ly người bệnh. Tính đến sáng 19-4 (giờ địa phương), Bộ Y tế nước này cho biết đã tiến hành xét nghiệm 482.000 người, trong đó ngày 18-4 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 21.626 người.

Giới chức Anh dự kiến đến hết tháng 4 sẽ đạt tốc độ xét nghiệm lên 100.000 lượt một ngày. Tuy nhiên, tờ The Guardian dẫn bình luận nhiều chuyên gia lo ngại mục tiêu này khó đạt được vì nhiều lý do, trong đó nguyên nhân lớn nhất là không đủ nhân lực. Ngay cả trong trường hợp đạt được thì chất lượng xét nghiệm ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng.



Ngoài ra, người đứng đầu Văn phòng Nội các Anh Michael Gove cho biết hiện chính phủ Anh chưa tính chuyện xem xét nới lỏng lệnh phong tỏa được ban hành gần bốn tuần qua. Theo quan chức này, Anh đang hoặc gần chạm đỉnh dịch nên cần phải duy trì cho đến khi diễn biến mới, theo đài ABC News.

Bộ trưởng Giáo dục Anh Gavin Williamson cũng khẳng định chưa có kế hoạch mở cửa lại các trường học cho đến khi đảm bảo tình hình đủ an toàn cho học sinh và sinh viên quay lại trường.

Số ca tử vong ở Mỹ đã hơn 40.000, New York vượt đỉnh dịch

Tính đến sáng 20-4 (giờ Việt Nam), Mỹ tiếp tục là quốc gia dẫn đầu thế giới ở tất cả các chỉ số từ ca nhiễm mới, ca tử vong mới trong ngày đến tổng số ca nhiễm và tổng số ca tử vong.

Theo trang thống kê Worldometers, số ca tử vong đến nay tại Mỹ đã lên tới 40.524, tăng 1.510 ca trong ngày 19-4. Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn nước Mỹ hiện là 763.579 ca, tăng 24.487 người trong ngày 19-4.

Ở tâm dịch New York, thống kê của cho thấy bang này trong ngày 19-4 tăng thêm 627 ca tử vong, lên 18.298 người. Số người nhiễm cũng tăng 6.174 trường hợp, lên 247.215 ca.

Phát biểu trong cuộc họp báo cập nhật tình hình COVID-19 cùng ngày, Thống đốc bang New York - ông Andrew Cuomo nhận định số liệu cập nhật cho thấy New York nhiều khả năng đã qua đỉnh dịch nhưng cảnh báo người dân tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, theo tờ The New York Times.

Quan chức này cũng kêu gọi chính quyền liên bang tiếp tục hỗ trợ để New York mở rộng phạm vi xét nghiệm COVID-19 và chuẩn bị mở cửa hoạt động kinh tế.

Trong khi đó, Thị trưởng TP New York - ông Bill de Blasio cho biết khoảng 1.400 tình nguyện viên y tế đã được điều tới hỗ trợ các bệnh viện và nhà dưỡng lão tại thành phố này. Ông thông báo rằng số người nhập viện lại tăng nhưng số ca bệnh phải điều trị tích cực có giảm và số người nhiễm COVID-19 cũng giảm.